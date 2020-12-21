نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات و عرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة بيبي هو التردد الأكثر بحثا اليوم على صفحات الانترنت، بخلاف قناة توم و جيري وذلك على أثر الدمج الذي تم مؤخرا بين قنوات تعتبر من أهم قنوات الأطفال،و تبحث وراءها كل أسرة لما تقدمه من برامج ترفيهية مسلية للأطفال،وهما: قناة طيور الجنة و قناة بيبي لتصبح قناة طيور الجنة بيبي Toyor Baby Channel‎، والتي تقدم الكثير من الأناشيد و الأغاني المخصصة للأطفال ،وخاصة من هم أعمارهم دون السادسة،وذلك على مدار الساعة دون طلب اشتراك لمتابعة بث القناة، فقط من يتابع سيلاحظ شعار القناة و الذي يتبادل بشكل دوري فيما بين شعار طيور الجنة و شعار بيبي.

ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات و عرب سات

كانت بداية انطلاق قناة بيبي في عام 2012م ، عندما خرجت الى النور كي تقدم للأطفال الكثير من الأناشيد و الأغاني التي تحمل في مضمونها جميع القيم و الأخلاق التي يفضل الأباء أن يتحلى بها أبنائهم ، داخل جو من القصص والمغامرات كي تنقلهم الى عالم يعتبر ترفيهي لكنه في الأساس تعليمي حتى يقدم لهم الفائدة المرجوة في قالب مفضل و محبب لهم .

من ناحية أخرى فإن قناة طيور الجنة تعد الأقدم من قناة بيبي، حيث كانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م ، من دولة الأردن و على قمر النايل سات، بمقدمي برامج جميعهم من الأطفال حتى يسهل لهم عملية التواصل مع أقرانهم من الأطفال من متابعي القناة و بالفعل فقد كان هذا عامل جذب كبير للمزيد من الأطفال من شتى أنحاء العالم العربي.

قنوات طيور الجنة المختلفة

لا تعتبر قناة طيور الجنة بيبي هي الانتاج الأوحد لطيور الجنة ، و التي عملت على إطلاق قنوات أخرى على اليوتيوب بعدة لغات أخرى مختلفة عن العربية حتى تخاطب الكثير من الفئات في مختلف أنحاء العالم، و الذين يتحدثون اللغات المختلفة و منها : قناة طيور بيبي بالتركية، وقناة طيور بيبي بالفرنسية، و قناة طيور بيبي بالانجليزية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على النايل سات :

التردد الجديد : 11310

معدل ترميز : 27500

استقطاب عمودي : 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على قمر عرب سات :