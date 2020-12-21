نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين 21 /12/ 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين 21 /12/ 2020 يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية بشكل دائم عن حالة الطقس بشكل يومي بسبب التقلبات الجوية التي تحدث بشكل مفاجئ بعد دخول موسم الشتاء بشكل رسمي يزداد، وبالتالي تزداد برودة الجو نزول الأمطار والثلوج على العديد من المناطق داخل المملكة السعودية وذلك حتى يتمكنوا من أخذ كافة الاحتياطات لتجنب التعرض للبرد الشديد بسبب تقلبات الجو
حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود سحب ماضية غائمة بجانب وجود رياح نشطة على العديد من المناطق داخل المملكة السعودية، بجانب وجود الرياح محمله بالأتربة والغبار في حائل والقصيم وسوف تمتد إلى بعض المناطق مثل الباحة وعسير ومكة المكرمة وتتضمن المناطق الساحلية منها.
حالة الطقس في السعودية اليوم
أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة السعودية وجود رياح سطحية ستكون من جهة الجنوب بسرعه الى 36 كيلو متر في الساعة، وذلك في البحر الأحمر وتأتي من ناحية الشمال الغربي بسرعة 1538 كيلو على الجزء الشمالي.
أما بالنسبة لسرعة الرياح للمياه السطحية على الخليج العربي تأتي من جهة الشمال الغربي بسرعة 12: 38 كيلو متر في الساعة وبالتالي سوف يرتفع الموج من متر إلى مترين في ظل هذه الأوضاع الجوية.
أحوال الطقس اليوم
سوف تسود أجواء باردة نسبياً من جهة الشمال والشمال الغربي وشرق المملكة السعودية وسوف تكون درجات الحرارة معتدلة في بعض الأماكن بالمملكة السعودية، ومن المتوقع نزول الأمطار على بعض الأجزاء المحددة في غرب المملكة السعودية بجانب حقل والقصيم ومن المتوقع نزول الأمطار في بعض الأماكن في الرياض والحدود الشمالية.
حالة الطقس المتوقعة اليوم
تسود المملكة السعودية حالة من الطقس البارد في بعض الأماكن في السعودية وسوف يكون الجو معتدل ناحية السواحل البحر الأحمر ونزول الأمطار على القصيم حائل وسوف يكون الجو معتدل في المنطقة الشرقية إلى المنطقة الجنوبية في العديد من الأماكن بالمملكة السعودية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
سوف نعرض لكم من خلال السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم في معظم الأماكن الموجوده في المملكة ودرجات الحرارة العظمى العظمى والصغرى وهي كالاتي،
درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في السعودية
غائم جزئي مع احتمال أمطار خفيفة
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °20
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °11
الطقس في مكة المكرمة:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °32
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °20
الطقس في المدينة المنورة:
غيوم متفرقة
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °26
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °18
الطقس في جدة:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °33
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °19
الطقس في عرعر:
غيوم متفرقة
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °16
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °6
الطقس في الجوف:
صافي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °19
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °7
الطقس في الطائف:
غالباً غائم
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °22
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °11
الطقس في حائل:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °18
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °8
الطقس في حفر الباطن:
غيوم متفرقة
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن: °18
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حفر الباطن: °9
الطقس في الدمام:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الدمام: °23
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الدمام: °12
الطقس في الباحة:
غالباً صافي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °19
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °10
الطقس في نجران:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نجران: °24
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نجران: °11
الطقس في جازان:
غالباً صافي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °30
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °25
الطقس في سكاكا:
صافي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °19
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °7
الطقس في القريات:
غيوم متفرقة
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °18
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °5
الطقس في بريدة:
احتمال زخات من الأمطار
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °18
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة: °13
الطقس في عنيزة:
احتمال زخات من الأمطار
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة: °17
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة: °13
الطقس في الجبيل:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل: °21
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °15
الطقس في الخرج:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الخرج: °22
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الخرج: °13
الطقس في ينبع:
غيوم متفرقة
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °32
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °18
الطقس في رابغ:
غائم جزئي
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °31
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °18
الطقس في أبها:
غيوم متفرقة
درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبها: °20
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبها: °11
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين 21 /12/ 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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