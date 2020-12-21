نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين 21 /12/ 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس في السعودية اليوم الإثنين 21 /12/ 2020 يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية بشكل دائم عن حالة الطقس بشكل يومي بسبب التقلبات الجوية التي تحدث بشكل مفاجئ بعد دخول موسم الشتاء بشكل رسمي يزداد، وبالتالي تزداد برودة الجو نزول الأمطار والثلوج على العديد من المناطق داخل المملكة السعودية وذلك حتى يتمكنوا من أخذ كافة الاحتياطات لتجنب التعرض للبرد الشديد بسبب تقلبات الجو

حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود سحب ماضية غائمة بجانب وجود رياح نشطة على العديد من المناطق داخل المملكة السعودية، بجانب وجود الرياح محمله بالأتربة والغبار في حائل والقصيم وسوف تمتد إلى بعض المناطق مثل الباحة وعسير ومكة المكرمة وتتضمن المناطق الساحلية منها.

حالة الطقس في السعودية اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة السعودية وجود رياح سطحية ستكون من جهة الجنوب بسرعه الى 36 كيلو متر في الساعة، وذلك في البحر الأحمر وتأتي من ناحية الشمال الغربي بسرعة 1538 كيلو على الجزء الشمالي.

أما بالنسبة لسرعة الرياح للمياه السطحية على الخليج العربي تأتي من جهة الشمال الغربي بسرعة 12: 38 كيلو متر في الساعة وبالتالي سوف يرتفع الموج من متر إلى مترين في ظل هذه الأوضاع الجوية.

أحوال الطقس اليوم

سوف تسود أجواء باردة نسبياً من جهة الشمال والشمال الغربي وشرق المملكة السعودية وسوف تكون درجات الحرارة معتدلة في بعض الأماكن بالمملكة السعودية، ومن المتوقع نزول الأمطار على بعض الأجزاء المحددة في غرب المملكة السعودية بجانب حقل والقصيم ومن المتوقع نزول الأمطار في بعض الأماكن في الرياض والحدود الشمالية.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

تسود المملكة السعودية حالة من الطقس البارد في بعض الأماكن في السعودية وسوف يكون الجو معتدل ناحية السواحل البحر الأحمر ونزول الأمطار على القصيم حائل وسوف يكون الجو معتدل في المنطقة الشرقية إلى المنطقة الجنوبية في العديد من الأماكن بالمملكة السعودية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

سوف نعرض لكم من خلال السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم في معظم الأماكن الموجوده في المملكة ودرجات الحرارة العظمى العظمى والصغرى وهي كالاتي،

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في السعودية