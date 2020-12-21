نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 21/ 12/ 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 21/ 12/ 2020 في ظل اهتمام الكثير من المواطنين بمعرفة حالة الطقس اليوم مع عدم استقرار حالة الجو شكل كبير ما بين حدوث ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض، وبالتالي تزداد البرودة ليلاً، حيث أكد هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم مائل للدفء على جميع مناطق القاهرة والوجه البحري وسوف تكون الرياح معتدلة بجانب أن يكون الجو مائل للدفء على جميع السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.
وسوف تكون الرياح معتدل على معظم الأماكن في القاهرة وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الجو سوف يكون دافئ في نهار الصعيد وعلى جنوب الصعيد ولكن البرودة، سوف تزداد قليلا عند قدوم الليل لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة درجات الحرارة المتوقعة فى معظم محافظات القاهرة وحالة الطقس في مصر اليوم بالتفصيل.
حالة الطقس في مصر اليوم
في ظل استقرار حالة الجو أثناء فترة النهار وتزداد البرودة ليلا على بعض المناطق خاصة السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الفترة القادمة سوف تكون شبورة مائية في الصباح وتزداد على المناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، وجنوب وشمال سيناء، ومن المتوقع نزول الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وكذلك تتساقط الأمطار على حلايب وشلاتين.
أحوال الطقس اليوم
قامت هيئة الأرصاد الجوية بتوضيح أن حدوث ارتفاع قوي على سطح الأرض وخاصة في طبقات الجو العليا وسوف يسود البلاد طقس دافئ نهاراً وبارد ليلا، حيث وصلت درجات الحرارة اليوم في القاهرة 22 للدرجة العظمة و13 الدرجة الصغرى، وأكدت أنها حركة الرياح سوف تكون وارتدى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ولكن سوف تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، وأكدت أنه من المتوقع تساقط الأمطار على بعض المناطق في السواحل الشمالية وسوف يزداد الجو برودة شديدة في شمال الصعيد ولكن الجو يكون دافئ نهاراً.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة وفي العديد من المحافظات وذلك بسبب اهتمام الكثير من الأشخاص لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى والكبرى للجو، واليكم درجات الحرارة الآن:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 18
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 27
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