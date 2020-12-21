نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح غلق تفعيل خاصية People Nearby على تطبيق التليجرام حفاظا على خصوصيتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح غلق تفعيل خاصية People Nearby التي أطلقها تطبيق تليجرام مؤخرا، والتي اتضح أن بها كم كبير من إنتهاك الخصوصية خاصة وأنها تظهر حسابك لدى التطبيق إلى أقرب الأشخاص المحيطين بك على مسافات قريبة للغاية أقل من كيلو متر، مما يجعل الكثير من الأشخاص عرضة لإنتهاك خصوصيتهم من جانب، والمضايقات المتعددة من قبل كثير من المتطفلين من جانب آخر والذين قد يقوموا باستغلال الأشخاص لأغراض خبيثة منهم خاصة بالنسبة للإناث، حيث انتشرت الكثير من الشكاوي والإعتراضات على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تلك الخاصية، فقد أعرب الكثير من النشطاء على التطبيق وعلى مواقع التواصل الإجتماعي من ذلك التحديث الذي أطلقه تطبيق Telegram مؤخرا.

الأزهر يحذر من خاصية Nearby الجديدة على تليجرام

على أثر الإستياءات التي أوضحناها فقد أطلقت داء الإفتاء بيان بخصوص تلك الخاصية الجديدة nearby، حيث جاء في البيان أن تلك الخاصية تمثل إنتهاك صريح للخصوصية وهو ما يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن ذلك بمثابة تتبع لعورات الناس، وهو ما يمنعه الدين ونهى عنه وأنذر صاحبه بالعقاب وذلك في قول الله عز وجل في القرآن الكريم.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله”، قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي، وقال: حسن.

كيفية غلق خاصية Nearby من تطبيق تليجرام

سنتطرق حاليا لعرض صور شرح غلق تفعيل خاصية People Nearby من تطبيق Telegram، وينبغي الإشارة في البداية أن التطبيق لا يجبرك على تفعيل تلك الخاصية ولكنها هي فقط خيار يمكن تفعيله أو إبقاءه خاملا ولذلك يعتبرها البعض بأنها لا تنتهك الخصوصية وأن الشركة فقط أطلقتها لتيسير تعرف الأشخاص على بعضها البعض وفي حالة عدم الرغبة في ذلك يمكن إبقاء الخاصية غير نشطة ولن يتعرض لك أحدهم، ويمكن تفادي إظهار نفسك في تلك الخاصية من خلال إغلاق خاصية الـ GPS في هاتفك ولن تظهر للآخرين أن موجود أصلا.

كيفية تفعيل خاصية Nearby على التليجرام

في البداية عند الدخول لمعرفة ما إذا كانت تلك الخاصية مفعلة في نسخة التطبيق الخاصة بك أم لا، ستجد أن الخاصية غير نشطة وأنه يجب أن تقوم بتفعيل خاصية نييربي Nearby بنفسك وهذا ما يقصد بأن الخاصية لا تنتهك الخصوصية وإنما فقط هي خيار يمكن تفعيله أم لا، فإذا أردت تفعيلها يجب أولا تنشيط GPS في جهازك ثم الضغط على يسار الشاشة من الأعلى “الثلاثة شرطات” ثم اختيار جهات الإتصال أو Contacts في حالة استخدام اللغة الإنجليزية، ستظهر أمامك اختيار Find People Nearby بالضغط عليها أنت في طريقك لتفعيل تلك الخاصية، حيث سيطلب منك التطبيق الموافقة والسماح على استحدام الخاصية من خلال الوصول إلى موقعك، إذا تم القبول واختيار الموافقة ستظهر لك الأشخاص القريبة منك والذين يستخدمون الخاصية نفسها، يبقى فقط خيار أخير وهو تأكيد منك على إظهار نفسك للأشخاص المحيطة بك وهو تحت اسم “إظهار نفسي” أو Make Myself Visible وسيطلب منك تأكيد على موافقك على استخدام أمر إظهار نفسك للآخرين مع ملاحظة أنه يخبرك بأن رقم هاتفك لن يكون مرئي للآخرين، إذن فكما تم التوضيح بأن إظهار نفسك من عدمه هو أمر أنت الوحيد المتحكم به والمستخدم هو فقط من يمكنه السماح بذلك أم لا.

كيفية إيقاف استخدام خاصية Nearby من تطبيق تليجرام

الأمر سهل وبسيط فإذا أردت إيقاف استخدام تلك الخاصية ما عليك إلا اتباع عكس الخطوات السابقة، وسنوضح بشرح مصور كذلك كيفية إيقاف تلك الخاصية كذلك لمزيد من التيسير والسهولة، نقوم بالدخول على أعلى يسار الشاشة ونختار جهات الأسماء أو Contacts ثم اختيار Find People Nearby ومنها نقوم باختيار Stop Showing me أو إيقاف إظهاري، ويفضل بعدها غلق GPS من جهازك لضمان التأكيد.