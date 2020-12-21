 أسعار رينو 2021 في السوق المصري

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أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصري للعلامة التجترية رينو فى مصر، زيادة أسعار طرازات لوجان وداستر وسانديرو وميجان وكادجار 2021 في السوق.
وأوضحت الشركة عبر بيان أسعار حصل كونتكت كارز، على نسخه منه، عن زيادة تراوحت بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على جميع طرازات رينو في السوق المصري.
وأشار البيان إلى أن رينو لوجان وسانديرو حصلت على زيادة بمقدار 5 آلاف جنيه، كما تراوحت الزيادة بين 3 آلاف إلى 10 آلاف على السيارة داستر وشهدت ميجان زيادة من 3 آلاف إلى 11 ألف جنيه وأخيرا زدات رينو كادجار بمقدار تراوح بين 10 آلاف و 15 ألف جنيه مصري.
فيما يلي الأسعار الجديدة على جميع طرازات رينو في السوق المصري:-
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