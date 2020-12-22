نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إدخال تردد قناة بيبي كيدز الجديد علي النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بيبي كيدز الذي دائما يتغير باستمرار، بسبب التحديث الدائم للقناه حيث أنها تطور دائما للجديد لتبقي عند حسن استماع المشاهدين من العالم العربي لدي الصغار والكبار فبذلك سيتم توضيح التردد الجديد لقناة بيبي كيدز، وطريقة أدخال التردد الجديد وعمل up date للريسيفر أن كانت الجودة hd او sd ومعدل الترميز والاستقطاب للقناه ومعامل الخطأ والتصحيح للجودة علي القمرين عرب سات ونايل سات، وحيث انه من الجدير بالذكر ان قناة بيبي كيدز هي قناة مجانية خاصة بأفلام الكرتون والعروض الكرتونية الغنائية للأطفال وهي قناة مجانية غير مشفرة متاحة 24 ساعه علي جميع اجهزة الاستقبال المجانية الموجودة بالمنازل .

تردد قناة بيبي كيدز علي النايل سات

تعتبر قناة بيبي كيدز baby kids من افضل القنوات الأطفال التي يفضلها الأطفال والكبار لتناول برامجها جميع مختلف الأعمار السنية، وذلك لأنها لا تعرض فقط الصور الكرتونية الغنائية ولكنها تعرض مختلف الأفلام الكرتونية المختلفة والتي تبث علي مدار الساعة فهي من افضل القنوات التي تجمع الأطفال واثبت وجودها في أوقات الحظر المنزلي للأطفال والكبار نتاج انتشار جائحة كرونا التي فرضت علي الجميع صغارا وكبارا انعزال اجتماعيا تاما فكان لابد من تسلية الأطفال بقنوات الأطفال الهادفة التي تعلمهم وتسليهم وليس تضع في عقولهم مفاهيم خاطئة أو تربية لهم خاطئة فلذلك انتشرت بصورة واسعه وأصبحت من اكثر القنوات انتشارا وأقبالا لدي الكبار والصغار وبذلك تم التحديث المستمر من قبل القناة وذلك من خلال ما اعلنوا عليه من تغير للتردد من خلال صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك الآن استقبال الإشارة والتردد علي النحو التالي فمن قائمة تركيب علي جهاز التشفير الخاص بكم ادخال هذا الكود

التردد معدل الترميز 11258 27500

وذلك علي القمر الصناعي النايل سات الاستقطاب H

معامل التصحيح والخطأ 5\ 6 ويمكنك أدخال إذا كان الترميز افقي او عمودي فهناك أشارات بجودة hd فتستقبل عموديا وأما إن كانت الجودة لديك sd فبذلك تستقبل الإشارة افقي فيمكنك تغيير معدل الترميز بما يتوافق مع جودة جهاز التشفير المتاح لديكم .