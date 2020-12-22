نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة كيفية تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة فورت نايت، تعد لعبة فورت نايت fortnite من أحد الألعاب الشهيرة وأفضلها، فإن هذه اللعبة تكتسب شعبية كبيرة لكونها من الألعاب التي يمكننا لعبها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف سواء كان الاندرويد أو الآيفون، وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة تنزيل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر. طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر في البداية عليكم بعمل حساب خاص على Epic Games وهي الشركة التابعة للعبة فورت نايت لكي تحمل فورت نايت، فمن خلالها يمكنكم تحميل اللعبة وبكل سهولة أي من خلال Epic Games Launcher.

وبعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة فورت نايت من خلال الموقع الذي ذكر اسمه في السابق، وبعد ذلك يتم التحميل على الفور.

إذا بدأ تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر فيجب الضغط على ويندوز.

يمكنك عزيزي القارئ أن تقوم بحفظ ملف تحميل فورت نايت على اللابتوب في أي مكان على الكمبيوتر ولكن من الأفضل أن يتم حفظه على سطح المكتب. تنزيل لعبة فورت نايت إذا تم تحميل Epic Games Launcher فيمكننا فتح الملف وتثبيته على الجهاز دون أي جهد أو تعب، ولكن إذا تلقيت عزيزي القارئ طلب الإذن لتغير الإجراءات لتتفق مع اعدادات فورت نايت فقم بالضغط على خيار نعم.

بعد أن يتم فتح الموقع قم بالبحث عن صفحة فورت نايت وسوف تجدها في علامة التبويب من أجل تحميل فورتنايت.

بعد الدخول إلى الصفحة، فقم بالضغط على زر Get المتواجد في أسفل الصفحة لتحصل على فورت نايت للكمبيوتر.

وبعد ذلك يتم الضغط على المكتبة المتواجدة في الجانب الايسر والضغط على صورة لعبه فورتنايت.

سيطلب منك تثبيت فورت نايت fortnite، بالإضافة إلى إنشاء اختصار على سطح المكتب.

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