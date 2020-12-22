نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات لمتابعة أجدد الأناشيد وبرامج الفناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرض تردد قناة طيور الجنة 2021 مجموعة كبيرة من البرامج والأناشيد الحصرية عبر شاشات القناة على مدار الساعة وهو الأمر الذي يجعل الكثير من المشاهدين يرغبون في الحصول على أحدث الترددات الممكنة لقنوات طيور الجنة عبر النايل سات والعرب سات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع إعلان القناة عن وجود باقة كبيرة وجديدة من البرامج من المتوقع عرضها خلال العام الجديد 2021.

تردد قناة طيور الجنة 2021

نجحت إدارة قنوات طيور الجنة في تحقيق نسب مشاهدات كبيرة وغير مسبوقة لباقة قنواتها على النايل سات وعلى العرب سات خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل عرض القناة لأحداث البرامج والأناشيد التي نالت إعجاب ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج خلال السنوات الماضية.

ويمكن الآن استقبال أقوى إشارة لقنوات طيور الجنة على نايل سات وعرب سات وذلك من خلال ضبط جهاز الاستقبال على هذه الإحداثيات:

التردد: 11315

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: طيور الجنة

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

ضبط ترددات قناة طيور الجنة على كافة الأقمار 2021

تمكنت قنوات طيور الجنة على مدار السنوات الماضية في بناء أسم قوي لها بين كافة قنوات الأطفال في العالم العربي، وذلك عن طريق بث المحتوى الترفيهي المتميز والممزوج بالقيم الأخلاقية والتعليمية والتي تهدف إلى الارتقاء بمهارات ومواهب الطفل العربي في كل مكان.

ويمكن الآن للمشاهدين متابعة باقة من البرامج الجديدة عبر تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل عرب سات ونايل سات وذلك من خلال التردد التالي وذلك بحسب أخر تحديث ديسمبر 2020: