نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021 , يتساءل العديد من الأفراد حول التردد الخاص بقناة طيور بيبي، وبالتحديد أولياء الأمور، نظراً لأنه تعتد من القنوات التي تقوم بعرض محتوى مختلف ومميز وآمن للأطفال، لا يشتمل على أي مشاهد أو ألفاظ خادشة للحياء.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021

تم تأسيس قناة طيور بيبي على يد خالد مقداد وهو يعد من رجال الأعمال وهو أردني يحرص دائماً على بث برامج وأناشيد تتناسب مع عصرنا هذا، وأيضاً كل الأمور التي تتناسب مع العادات والتقاليد للشعوب العربية، ويرجع أول بث لهذه القناة سنة 2008، والجدير بالذكر أن القناة تعتمد في ممثليها على خالد مقداد مؤسسها وأطفاله معتصم ووليد وزوجته.

قناة طيور بيبي

زاد البحث عن التردد الخاص بقناة طيور بيبي مؤخراً، حتى تساعد الأطفال في قضاء وقت ممتع وشيق بالنسبة لهم، نظراً لأن القناة تعرض مضمون مختلف ومتميز وشيق يساعد على تعليم الأطفال عادات وتقاليد جيدة، كما أنه تقوي من أخلاقهم.

والجدير بالذكر أنه أصبح بإمكان جميع المشاهدين متابعة القناة على شاشة التليفزيون أو على قناتها الموجودة على اليوتيوب والتي قد وصل عدد المشتركين إلى ما يقرب نحو 22 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، والتردد الجديد كالتالي:-

التردد 11315 الاستقطاب عمودي

أغاني طيور بيبي

تقوم القناة ببث مجموعة كبيرة من الأغاني، وهي كالتالي:

اغنية حميدو العاق : فهذه الأغنية تسعى إلى تعليم الأطفال ضرورة طاعة الوالدين واتباع كل خطواتهم فيما يرضي الله، والابتعاد عن عصيانهم وعدم اتباعهم.

: فهذه الأغنية تسعى إلى تعليم الأطفال ضرورة طاعة الوالدين واتباع كل خطواتهم فيما يرضي الله، والابتعاد عن عصيانهم وعدم اتباعهم. أغنية الدودة : وهي تقوم بتعليم الأطفال بضرورة حب الناس والابتعاد عن صفة التنمر.

: وهي تقوم بتعليم الأطفال بضرورة حب الناس والابتعاد عن صفة التنمر. ا غنية جاء الشتاء : تقوم بتعريف الأطفال بفصول السنة، كما أنها تعرفهم شكلها وتوقيتها.

: تقوم بتعريف الأطفال بفصول السنة، كما أنها تعرفهم شكلها وتوقيتها. أنشودة الحروف : يتمكن الطفل من خلالها تعلم حروف اللغة العربية من خلال اتباع كل الحركات التي يؤديها الممثلون المختلفة.

: يتمكن الطفل من خلالها تعلم حروف اللغة العربية من خلال اتباع كل الحركات التي يؤديها الممثلون المختلفة. أغنية أشكال الألوان.

أغنية منبر أحباب الله.

أغنية صوتك كنز وهو برنامج غنائي يقوم على اكتشاف الأطفال الموهوبين.

قالت لي عصفورة.

وفي الأخير نذكر أيضًا أن القناة تقوم ببث البرامج المتنوعة أيضاً والأغاني الكرتونية، وهي التي يحبها الأطفال والكبار، وبالتالي لابد من ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021.