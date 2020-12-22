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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021 على النايل سات لأجمل برامج وأغاني الأطفال في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021 , تعتبر قناة Koky Kids من القنوات الكرتونية الموجهة للأطفال، والتي تحرص على بث محتوى مختلف ومتميز يساهم في تحقيق المتعة والتسلية للأطفال، سواء كانت أفلام أو مسلسلات كرتونية، كما أنه يتم بثها سواء باللغة العربية أو بالغة الإنجليزية.
تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021
- يتم البحث عن التردد الخاص بهذه القناة من قبل العديد من المتابعين، نظراً لأنها تقوم ببث المحتوى المتوافق مع عقول الأطفال، سواء كان برامج أو مسلسلات و أفلام كرتونية.
- تساعد القناة على تنمية وتطوير عقول الأطفال، كما أنها تمكنهم من التفتح على الدنيا والتعرف عليها.
- تساعد القناة على تعليم الأطفال أمور متعددة كالأرقام والحروف والكلمات وكيفية نطقها بشكل سليم.
- والجدير بالذكر أن القناة تتوافق مع مختلف الأعمار، نظراً لأنه تقوم ببث مجموعة كبيرة من أفلام الرسوم المتحركة المتوافقة مع عقول الأطفال.
- تساعد على تقوية العقول وتنمية أفكارهم لجميع مراحل العمر.
وبالنسبة لـ تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2021 فهو كالتالي:-
|التردد
|11487
|الاستقطاب
|أفقي
برامج قناة Koky Kids
- كرتون القط والفأر.
- فيلم سبونج بوب.
- كل أفلام ديزني.
- كرتون سنووايت.
- كرتون السندباد.
- كرتون حياة حشرة.
- كرتون بحيرة البجع.
- كرتون فرسان قرية بير.
أغاني قناة كوكي كيدز
تقوم قناة كوكي كيدز بعرض مجموعة من الأغاني التعليمية التي تساعد في تعليم الأطفال، وهي كالتالي:
- أغنية الحروف : abc وهو يقوم بتعليم الأطفال طريقة النطق.
- أجزاء الجسم my eyes، my noes: تساهم في تعليم الأطفال جميع أجزاء الجسم باستخدام اللغة الإنجليزية.
- أغنية الألوان: تساهم في التعرف على أسماء الألوان باستخدام اللغة الإنجليزية كاللون الأحمر والأزرق.
- أيام الأسبوع: وفيها يتم بث أسماء أيام الأسبوع السابعة باستخدام اللغة الإنجليزية.
مزايا القناة
تتمتع القناة بمجموعة من المزايا، وهي كالتالي:
- تساعد القناة على تنمية وتطوير كل المهارات الإبداعية لدى الطفل.
- تساعد الأطفال على تعليم القراءة والكتابة من خلال الاعتماد على الرسوم المتحركة التي تساعد على ثباتها في أذهان الأطفال.
- تساهم القناة في اكتشاف المواهب المتعددة كموهبة الغناء والرسم، كما أنها تمكنهم من تطوير هذه المهارات وتنميتها.
- تساعد على غرس القيم والمبادئ والتعاليم الدينية لدى الأطفال.
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