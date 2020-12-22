نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جوال اوبو رينو 3 برو ومميزاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتمي جوال اوبو رينو 3 برو لشركة اوبو فهو نوع جديد من سلسلة رينو، ويتميز الموبايل بمعالج رئيسي Helio P95 ثماني النواة من ميديا تيك (بمتوسط سرعة 2.05 جيجا هرتز للنواة الواحدة)، و ذاكرة رام بمساحة 8 جيجا بايت، ويتوفر الهاتف بألون جميلة منها الأسود والأزرق، ويتميز بتصميم جميل يميل إليه كثير من الشباب، ويتمتع الجوال بكاميرا رباعية الأولى تعمل بدقة 48 ميجا بكسل تدعم التقاط الصور الواسعة، والثانية 13 ميجا بكسل telephoto، والثالثة 8 MP للصور الواسعة جداً والرابعة 2 ميجا بكسل B/W، كما تتميز الشاشة بجودتها العالية ويحتوي أيضاً على مميزات كثيرة وهذا ما سنقدمه في هذا المقال من موصفات ومميزات جوال أوبو رينو 3 برو وعيوبه.

مواصفات هاتف Oppo Reno 3 Pro

يحتوي جوال ابو رينو 3 برو على مواصفات تميزه عن الهواتف الأخرى وهي كما يلي:ـ

يدعم الجوال شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G . يمتلك الجوال أبعاد 158.8×73.4×8.1 ملم مع وزن 175 جرام . يأتي الجوال بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim . يدعم الشاشة ثقبين للسلفي بأعلى اليسار حيث تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل، وتدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة الـ 20:9 مع طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس، مع تغير ملحوظ في سطوع الشاشة يصل إلى 800 شمعة. يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري بمنفذ مخصص، ويأتي الجوال بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. بالنسبة لأداء الهاتف يأتي بمعالج ميديا تيك الأحدث الـ Helio P95 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GM9446، والمعالج يجد ترقية بسيطة مع معالج الـ Helio P90 السابق. يدعم الكاميرا الأمامية كاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الأساسية، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل. الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتعد هي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي المسئولة عن التقريب الـ Telephoto، وتدعم التقريب الحقيقي 2X و الرقمي حتى 20 مرة عن طريق السوفت وير، أما الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra ،Wide وبالنسبة للكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالعزل. يوجد بالجوال تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS، كما أنه يمتلك الوافاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يدعم الجوال خاصية البصمة ويأتي أسفل الشاشة وتطلق عليه الشركة مسمى الـ Hidden Fingerprint ،Unlock 3.0 كما يمتلك الهاتف خاصية الـ Face Unlock . البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 كما يدعم خاصيتي الـ A2DP, LE، ويأتي الجوال بمنفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن، كما أن منفذ الـ USB يأتي من نوع الـ Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG. يمتلك الجوال بطارية بسعة 4025 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط. نظام التشغيل Android 10.0 مع واجهة اوبو الأحدث الـ Color OS 7.

مميزات الجوال

يتميز جوال ابو رينو 3 برو بمميزات جديدة ومتنوعة وهى كالتالي:ـ

الشاشة جودتها عالية بالإضافة إلى سماعات ستيريو.

الجوال يتميز بخاصية تشغيل شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

تتميز العدسة في الكاميرا الأساسية بفتحة واسعة.

مستشعر البصمة بالجوال سريع ويعمل بشكل جيد .

يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G.

وزن الهاتف خفيف مقارنة مع الهواتف الأخرى.

يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، حيث يمكنك شحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة.

صوت سماعة الاسبيكر Speaker نقي واستيريو.

يأتي الجوال بتصميم رائع جداً وبالأخص مع وجود ثقبين في الواجهة الأمامية للهاتف.

ألوان العدة تتوفر منها اللون الأسود واللون الأزرق.

يوجد داخل علبة الهاتف سكرينيه موضوعة على الشاشة مسبقًا ورأس شاحن بقوة 30 وات مع وجود سماعات هاند فري عالية الجودة، ودليل المستخدم للمرة الأولى مع شهادة الضمان، وتحتوي أيضاً على دبوس لإخراج شرائح الاتصال وجراب لحماية ظهر الموبايل.

عيوب جوال oppo reno 3 pro

على الرغم من المميزات التي يتمتع بها هاتف ابو رينو 3 برو إلا أنه له بعض العيوب وهى كما يلي:ـ

الجوال لا يحتوي على لمبة اشعارات. حجم الشاشة صغير بالنسبة للهواتف المنافسة والتي تأتى بسعر أقل. لا يمتلك القدرة على مقاومة الماء والغبار مثل بقية هواتف اوبو. الخامات التي تم استخدامها في الهاتف تأتي من البلاستيك اللامع. الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 إطار في الثانية. لا يدعم خاصية NFC على الرغم من أن الإصدار السابق يدعمها. الجوال لا يوجد به مثبت بصري عند تسجيل وتصوير الفيديوهات. الكاميرا الخلفية للجوال بارزة بعض الشيء عن جسم الهاتف.

سعر الموبايل

سعر جوال اوبو رينو 3 برو في مصر 7989 جنيه مصري، أما في السعودية فهه يبلغ 1799 ريال سعودي.