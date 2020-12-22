نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل الباحثين عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية يُمكنهم ضبط جهاز الـ receiver الخاص بهم على تردد القناة على قمر النايل سات أو العرب سات وذلك بشكل أتوماتيكي أو يدوي ، حيث تُعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية CN من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة سواء من قبل الصغار أو المراهقين، وتُقدم برامج شيقة ومسلية تتناسب مع مختلف الأعمار.

تردد قناة كرتون نتورك

لضمان عدم تقطيع الاشارة بالقناة والحصول على جودة عالية يتم تحديث الترددات كل فترة، وذلك عبر الأقمار الصناعية التي تُبث منها القناة بداية من الـ Nile Sat و Arab Sat و Yasat.

تردد قناة كرتون نتورك على النايل سات

التردد: 12226. الاستقطاب: أفقي أو “V”. معدل الترميز 27500.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على عرب سات

التردد: 11747. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

قناة كرتون نتورك بالعربية بث مباشر يوتيوب

يُمكنكم متابعة قناة كرتون نتورك عبر اليوتيوب ومشاهدة أجدد برامج الكرتون والحلقات الجديدة من غامبول وبن 10 والدببة الثلاثة، وغيرها من البرامج الترفيهية الأخرى، التي قد تفوتكم عبر التلفاز.

مسلسلات كرتون نتورك

تُقدم قناة كرتون نتورك عدة مسلسلات شيقة منها:

مستر بين Mr Bean.

كرتون كلارنس clarence.

بن 10 أومنيتركس.

ليغو نينجاغو LEGO Ninjago.

كرتون عالم غامبول.

كرتون تنانين.

مسلسل الدببة الثلاثة.

مسلسل وقت المغامرة مع فين وجيك.

مسلسل العم جدو.

فقرات قناة كرتون نتورك

كارتونيتو.

فقرة نادي الإفطار.

فقرة جديد جديد.

تردد قناة كرتون نتورك مينا

هي قناة كرتون أيضاً ذات أصل عربي ولكنها مدفوعة سواء باشتراك شهري أو سنوي حيث يتم بثها باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتُعد بمثابة نسخة مُحسنة لقناة CN العربية التي تُبث مجاناً، وتردد نتورك مينا هو نفس تردد قناة كرتون نتورك بالعربية اتش دي.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي “H”.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

وأهم ما يُميز هذه القناة أنها تعمل على مدار الأربعة وعشرون ساعة بشكل حصري على القمر الصناعي “سهيل سات”، عبر قنوات beiN بجودة عالية HD وذلك من خلال باقة كومبليت.

كما تعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية الحصرية تتمثل في “العرض العادي، الأبطال المبتدئون”، كما أنها تعرض الحلقات بشكل أسرع.