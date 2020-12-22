نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل صورة الهاتف ثنائية الأبعاد 2D إلى صورة ثلاثية الأبعاد 3D بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحويل صورة ثنائية الأبعاد 2D إلى صورة ثلاثية الأبعاد 3D بسهولة عبر تطبيق الفيسبوك، حيث تعتير تلك الخدمة الجديدة من خدمات الفيسبوك الغير معروفة أو غير مشهورة علي نطاق واسع، فقد تم انطلاقها مؤخراً في عام 2018 م، وتسمي تلك الخدمة بـ 3D Photo on Facebook، ولكن كان هناك مشكلة بسيطة ألا وهي أن تلك الميزة غير موجودة علي كل الهواتف الذكية، فهي كانت متواجدة علي الهواتف التي تمتلك كاميرات مزدوجة فقط، فقد تمكن هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون هذه الهواتف من تحويل صورهم القديمة الي صورة ثلاثية الأبعاد وجعلها صورة عميقة وحديثة، ولكن أصبح الآن الأمر سهل وتتمكن كل الهواتف المُستخدمة لتطبيق فيس بوك الحصول علي الميزة بكل سهولة.

تتُيح تلك الميزة لمستخدمي الفيسبوك اللذين يملكون كاميرة الهاتف أحادية العدسة؛ كما يمكن لهاتف الكاميرا الخلفية الاستفادة من تلك الخدمة المميزة المُنطلقة علي تطبيق فيسبوك، بعد انطلاقها أصبحت الآن ليس بحاجة الي هاتف به كاميرتان خلفيتان حتي تستطيع أن تلتقط صورة 3D ثلاثية الأبعاد.

طريقة تحويل صورة الهاتف ثنائية الأبعاد 2D إلى صورة ثلاثية الأبعاد 3D

لحسن الحط، أن تلك الميزة الجديدة علي التطبيق العالمي فيسبوك يستخدمها أصحاب هواتف الأندرويد وأيضاً الأيفون، فقد نشارك معكم معرفتنا بذلك الميزة عبر موقعنا “ثقفني”، فقد يتم تحويل صورة الهاتف ثنائية الأبعاد 2D إلى صورة ثلاثية الأبعاد 3D بالخطوات الآتية: