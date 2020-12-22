نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث تردد لقناة طيور الجنة قناة الاطفال عبر نايل سات 2021 لمتابعة اقوي البرامج والاناشيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث تردد لقناة طيور الجنة ، اصبحت طيور الجنة قناة الجيل الجديد الشهيرة شبه إدمان لدى الصغار لا يستطيعون قضاء اوقات فراغهم دونها، حتى ان الصغار فى مرحلة ما قبل دخول المدرسة الذين يملكون وقت فراغ دائم يشاهدونها طوال اليوم، فهى من القنوات الجيدة التى تملك محتوى يجذب انتباه الصغار، لذا يتسائل أهالى هؤلاء الصغار عن تردد طيور الجنة الحديث.

طيور الجنة للأطفال

قناة توجيهها الأساسي للصغار من سن شهور وحتى اول السنوات الدراسية تم بدء البث لها سنة 2008 ومستمرة حتى الآن، تعود ملكيتها لاستاذ خالد مقداد اردنى الجنسية، قرر مالك القناة على أن يجعل كل ما يُقدم على القناة يقدمه اطفال من نفس عمر المشاهدين حتى يلاقي الصغار تقارب فكرى مع مذيعي طيور الجنة، تعرض طيور الجنة كل ما يسلي الصغار اناشيد دينية وتعليمية لكن بلا موسيقي صاخبة، كذلك تًعرف الأطفال على اسماء البلدان والحيوانات، وتقدم لهم مسابقات تحفزهم على المشاركة فيها بهدف بناء علاقة قوية بين الاطفال ومقدمي البرامج نظراً لتقارب الاعمار بينهما، ويعامل المسؤولين عن القناة المشاهدين على انهم ابنائهم لذا يقومون بإنتقاء ما يتم عرض على طيور الجنة، لذا فهى قناة آمنة تماماً ومصدر ثقة لأهالى المشاهدين الصغار.

احدث تردد لـ طيور الجنة 2021

بعد ان ذكرنا نبذة تعريفية حول طيور الجنة حول موعد اول بث لها، وأنواع المحتويات التى تقدمها، نأتى للنقطة التى دائماً يبحث عنها اهالى الجيل الجديد وهى تردد طيور الجنة حيث يتم تحديثه دائماً وتغيير القمر الصناعى الذي يقوم ببث القناة لضمان تقديم المحتوى بأفضل صورة دون انقطاع، وتمتاز القناة بإنها غير مشفرة، اما بالنسبة للتردد فيكون هكذا:-