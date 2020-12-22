نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد طيور الجنة لشهر ديسمبر التردد الجديد على عرب سات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد طيور الجنة لشهر ديسمبر اضبط التردد الجديد على عرب سات ونايل سات، صارت هذه القناة من اهم الفضائيات على جهاز الرسيفر الموجود فى كل منزل نظراً لاحتواء اغلب البيوت على اطفال، حيث احتلت طيور الجنة مكانة كبيرة فى قلوبهم الصغيرة، لذا دائماً نجد استفسارات من قِبل الاهالى حول تردد طيور الجنة.

قناة طيور الجنة

قناة تم إنشائها فى 2008 بهدف تعليم الصغار كثير من الأشياء الهامة التى تسهل عليهم أولى سنين الدراسة فهى تعلمهم الاساسيات مثل الارقام واسماء الالوان، والحروف كما تنمى لديهم القدرة على تخمين الاشياء فى صورة تحديات اذا خمن الصغير تخمين صحيح يحصل على جوائز، ولم يتغافل المسؤولين عن القناة تعليم الصغار الاسس الدينية الصحيحة والاساسيات مثل كيفية أداء الصلاة وأهمية الصيام، وتجنب الاشياء المحرمة مثل الكذب والسرقة وغيرها، وتتميز طيور الجنة بأن مقدمي البرامج صغار فى اعمار متقاربة من المتابعين لها حتى تصل المعلومات بسلاسة لعقول الصغار فهى تُعرض عليهم بطريقة بسيطة بأسلوب وطريقة طفولية، استطاعت طيور الجنة كسب ثقة الامهات لـ خلوها من أى ألفاظ أو محتويات لا يصح للطفل مشاهدتها بل على العكس تفيدهم وتجعل لديهم حصيلة دينية جيدة، وتجعلهم يتعاملون بسهولة ومحبة مع زملائهم عند دخولهم المدرسة.

تردد طيور الجنة لشهر ديسمبر 2020/2021

عقب ان وضحنا اسباب حب الصغار لـ طيور الجنة وثقة الامهات والاباء فيها، يتضح لنا اسباب البحث عن ترددها باستمرار لانها مثلها مثل باقى الفضائيات يتم تحديث ترددها طمعاً فى جودة بث افضل بلا تشويش ولا انقطاع اثناء عرض فيلم كارتوني مثلا او برنامج، لذا نوفر لحضراتكم تردد طيور الجنة للشهر الحالى 2020/2021 عبر نايلسات ليكون على هذا النحو:-

التردد: 11315.

معامل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودى (v).

و بالنسبة لتردد طيور الجنة خلال عرب سات فيكون:-