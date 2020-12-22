 أسعار سيارات بي ام دبليو 2020 في مصر 

تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات عقب عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى بسبب تعافى سوق السيارات.

وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى .

وفى محاولة الخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية بي ام دبليو في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.

بي ام دبليو 118

اتوماتيك / SPORT SHADOW 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 590,000 جنيه

اتوماتيك / SPORT SHADOW 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 599,000 جنيه

بي ام دبليو 218

اتوماتيك / GRAN TOURER 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 620,000 جنيه

بي ام دبليو 218 i الجيل الجديد

اتوماتيك / GRAN COUPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 635,000 جنيه

اتوماتيك / GRAN COUPE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 648,000 جنيه

بي ام دبليو X1

اتوماتيك / X-LINE NEW SHAPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 660,000 جنيه

اتوماتيك / X-LINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 678,000 جنيه

اتوماتيك / SPORT NEW SHAPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 730,000 جنيه

اتوماتيك / SPORT 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 748,000 جنيه

بي ام دبليو 418

اتوماتيك / LINE GRAN COUPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 750,000 جنيه

بي ام دبليو 320

اتوماتيك / EXCLUSIVE 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 825,000 جنيه

اتوماتيك / EXCLUSIVE 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 848,000 جنيه

اتوماتيك / LUXURY 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 900,000 جنيه

اتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 915,000 جنيه

بي ام دبليو 218 i

اتوماتيك / COUPE M- SPORT 2020 بسعة محرك 1500 CC بسعر 840,000 جنيه

اتوماتيك / CONVERTIBLE SPORT LINE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 895,000 جنيه

بي ام دبليو 520

اتوماتيك / LUXURY LINE 2020 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 980,000 جنيه

اتوماتيك / LUXURY LINE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,048,000 جنيه

بي ام دبليو Z4

اتوماتيك / M-SPORT ROADSTER 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 1,195,000 جنيه

بي ام دبليو X4

اتوماتيك / XDRIVE 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 1,390,000 جنيه

بي ام دبليو X5

اتوماتيك / XDRIVE M40I 2020 بسعة محرك 3000 CC تربو بسعر 1,800,000 جنيه

اتوماتيك / XDRIVE M50I 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,075,000 جنيه

بي ام دبليو 730

اتوماتيك 2020 بسعة محرك CC تربو بسعر 1,950,000 جنيه

اتوماتيك 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 1,990,000 جنيه

بي ام دبليو X6

اتوماتيك / M PERFORMANCE 2021 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,250,000 جنيه

بي ام دبليو 740

اتوماتيك / PURE EXCELLENCE 2020 بسعة محرك 3000 CC تربو بسعر 2,600,000 جنيه

بي ام دبليو 850

اتوماتيك / XDRIVE COUPE 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,650,000 جنيه

اتوماتيك / XDRIVE CONVERTIBLE 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,900,000 جنيه

بي ام دبليو X7

اتوماتيك / M PERFORMANCE 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,675,000 جنيه

بي ام دبليو M850

اتوماتيك / XDRIVE COUPE 2021 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,990,000 جنيه

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