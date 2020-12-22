 أسعار سيارات بي ام دبليو 2020 في مصر 

تحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات عقب عودة حركة البيع والشراء مرة أخرى بسبب تعافى سوق السيارات.
وزادت خلال الفترة الأخيرة بعض أسعار موديلات الشركات في الأسواق المصرية للسيارات، وتخفيضات في البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب، وإعادة كسب ثقة العميل المصري مرة أخرى .
وفى محاولة الخروج من هذه الأزمة بأفضل النتائج دون التأثير على اقتصاد هذا القطاع الهام في مصر، يبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.
ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للعلامة التجارية بي ام دبليو في مصر موديل 2020 - 2021 في الأسواق المصرية.
بي ام دبليو 118
اتوماتيك / SPORT SHADOW 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 590,000 جنيه
اتوماتيك / SPORT SHADOW 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 599,000 جنيه
بي ام دبليو 218
اتوماتيك / GRAN TOURER 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 620,000 جنيه
بي ام دبليو 218 i الجيل الجديد
اتوماتيك / GRAN COUPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 635,000 جنيه
اتوماتيك / GRAN COUPE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 648,000 جنيه
بي ام دبليو X1
اتوماتيك / X-LINE NEW SHAPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 660,000 جنيه
اتوماتيك / X-LINE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 678,000 جنيه
اتوماتيك / SPORT NEW SHAPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 730,000 جنيه
اتوماتيك / SPORT 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 748,000 جنيه
بي ام دبليو 418
اتوماتيك / LINE GRAN COUPE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 750,000 جنيه
بي ام دبليو 320
اتوماتيك / EXCLUSIVE 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 825,000 جنيه
اتوماتيك / EXCLUSIVE 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 848,000 جنيه
اتوماتيك / LUXURY 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 900,000 جنيه
اتوماتيك / LUXURY 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 915,000 جنيه
بي ام دبليو 218 i
اتوماتيك / COUPE M- SPORT 2020 بسعة محرك 1500 CC بسعر 840,000 جنيه
اتوماتيك / CONVERTIBLE SPORT LINE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو بسعر 895,000 جنيه
بي ام دبليو 520
اتوماتيك / LUXURY LINE 2020 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 980,000 جنيه
اتوماتيك / LUXURY LINE 2021 بسعة محرك 1600 CC تربو بسعر 1,048,000 جنيه
بي ام دبليو Z4
اتوماتيك / M-SPORT ROADSTER 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 1,195,000 جنيه
بي ام دبليو X4
اتوماتيك / XDRIVE 2020 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 1,390,000 جنيه
بي ام دبليو X5
اتوماتيك / XDRIVE M40I 2020 بسعة محرك 3000 CC تربو بسعر 1,800,000 جنيه
اتوماتيك / XDRIVE M50I 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,075,000 جنيه
بي ام دبليو 730
اتوماتيك 2020 بسعة محرك CC تربو بسعر 1,950,000 جنيه
اتوماتيك 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 1,990,000 جنيه
بي ام دبليو X6
اتوماتيك / M PERFORMANCE 2021 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,250,000 جنيه
بي ام دبليو 740
اتوماتيك / PURE EXCELLENCE 2020 بسعة محرك 3000 CC تربو بسعر 2,600,000 جنيه
بي ام دبليو 850
اتوماتيك / XDRIVE COUPE 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,650,000 جنيه
اتوماتيك / XDRIVE CONVERTIBLE 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,900,000 جنيه
بي ام دبليو X7
اتوماتيك / M PERFORMANCE 2020 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,675,000 جنيه
بي ام دبليو M850
اتوماتيك / XDRIVE COUPE 2021 بسعة محرك 4400 CC تربو بسعر 2,990,000 جنيه
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