  آبل تستهدف إنتاج سيارتها الخاصة بحلول 2024 

عرضت فضائية إسكاي نيوز العربية تقريرًا يرصد خطط شركة " آبل " ، لإنتاج سيارة ذاتية القيادة بحلول 2024 .

وأشار التقرير ، إلى أن الشركة تعتقد أنها تمتلك الموارد اللازمة ، لتحقيق هدف تصنيع سيارتها الخاصة ، وأنه سيتم تطوير بطاريات خاصة بتكنولوجيا حديثة لهذه السيارة .

وأضاف التقرير ، أن البطارية الجديدة يمكن أن تُقلص بشكل جذري التكلفة ، وتزيد من نطاق عمل السيارة ، مشيرًا إلى أن المشروع يحمل اسم "تيتان" ، وتم الإعلان عنه سابقًا في عام 2014 بعدما صممت الشركة سيارتها من الصفر .

وأكمل التقرير، أن " آبل " أحرزت تقدما كافيا لتصنيع سيارات للمستهلكين، فيما لم يتم الإعلان عن الخطط بشكل واضح منذ طرح الفكرة ، مشيرًا إلى أن تصميم البطارية في سيارات آبل المرتقبة ، يستهدف زيادة المسافة التي تقطعها قبل الحاجة لتغييرها، وتظهر بتصميم جديد ، بالإضافة إلى تزويدها بمستشعرات " ليدار" التي تعتمد على الذكاء الصناعي لفهم المناطق المحيطة بها.

وأضاف التقرير ، أن تلك البطاريات في حال اعتمادها تتميز بأنها أقل عرضة لارتفاع درجات الحرارة، ولا تتطلب الكوبلات، الذي يأتي أكثر من 60% من إمداداته من جمهورية الكونغو، بالتالي سيقلل تكلفتها، مما يجعلها أقرب الشبه ببطاريات "آيفون" الجديدة التي أثبتت كفاءتها في السوق العالمية .

وأشار ، إلى أن " آبل " تجني من المنتجات الإلكترونية ملايين الدولارات سنويا، ولم يسبق لها صناعة السيارات، لذا تعد هذه الخطوة تحديا كبيرا .

وقالت مصادر من داخل "آبل" ، وفقًا للتقرير ، إنها قد تستعين بشريك خارجي للمساعدة في تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة ، وحذرت من أن الشركة تسعى إلى ألا تتسبب التأخيرات المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" بتأخير الإنتاج حتى عام 2025.