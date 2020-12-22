عرضت فضائية إسكاي نيوز العربية تقريرًا يرصد خطط شركة " آبل " ، لإنتاج سيارة ذاتية القيادة بحلول 2024 .
وأشار التقرير ، إلى أن الشركة تعتقد أنها تمتلك الموارد اللازمة ، لتحقيق هدف تصنيع سيارتها الخاصة ، وأنه سيتم تطوير بطاريات خاصة بتكنولوجيا حديثة لهذه السيارة .
وأضاف التقرير ، أن البطارية الجديدة يمكن أن تُقلص بشكل جذري التكلفة ، وتزيد من نطاق عمل السيارة ، مشيرًا إلى أن المشروع يحمل اسم "تيتان" ، وتم الإعلان عنه سابقًا في عام 2014 بعدما صممت الشركة سيارتها من الصفر .
وأكمل التقرير، أن " آبل " أحرزت تقدما كافيا لتصنيع سيارات للمستهلكين، فيما لم يتم الإعلان عن الخطط بشكل واضح منذ طرح الفكرة ، مشيرًا إلى أن تصميم البطارية في سيارات آبل المرتقبة ، يستهدف زيادة المسافة التي تقطعها قبل الحاجة لتغييرها، وتظهر بتصميم جديد ، بالإضافة إلى تزويدها بمستشعرات " ليدار" التي تعتمد على الذكاء الصناعي لفهم المناطق المحيطة بها.
وأضاف التقرير ، أن تلك البطاريات في حال اعتمادها تتميز بأنها أقل عرضة لارتفاع درجات الحرارة، ولا تتطلب الكوبلات، الذي يأتي أكثر من 60% من إمداداته من جمهورية الكونغو، بالتالي سيقلل تكلفتها، مما يجعلها أقرب الشبه ببطاريات "آيفون" الجديدة التي أثبتت كفاءتها في السوق العالمية .
وأشار ، إلى أن " آبل " تجني من المنتجات الإلكترونية ملايين الدولارات سنويا، ولم يسبق لها صناعة السيارات، لذا تعد هذه الخطوة تحديا كبيرا .
وقالت مصادر من داخل "آبل" ، وفقًا للتقرير ، إنها قد تستعين بشريك خارجي للمساعدة في تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة ، وحذرت من أن الشركة تسعى إلى ألا تتسبب التأخيرات المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" بتأخير الإنتاج حتى عام 2025.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تستهدف إنتاج سيارتها الخاصة بحلول 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.