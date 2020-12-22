نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن سوا كل طرق الشحن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن سوا هي شئ أساسي لكل السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

وذلك لأجل استكمال بقية المكالمات والمحادثات الضرورية بالجوال الخاص بك.

وذد طورت شركة STC طرق الشحن وقد جعلت هناك العديد من طرق شحن سوا لطافة عملائها المستخدمين لشرائح سوا.

تعددت طرق شحن سوا فمنها الشحن ببطاقات إعادة شحن سوا أو باستخدام قسائم الشحن الإلكتروني أو الشحن باستخدام التطبيقات الإلكترونية المدعومة مثل تطبيقات البنوك.

يظهر لجميع المستخدمين لشرائح سوا انخفاض تكلفة الشريحة عن باقي الشرائح فهي شريحة اقتصادية وذات خدمات ممتازة جدا.

جميع طرق شحن سوا

طريقة شحن سوا مهمة لكل السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية وقد قامت شركة الاتصالات السعودية STC بتوفير شرائح سوا المشهورة ذات التكلفة المنخفضة لأجل الاتصالات والمكالمات إلى آخره من المميزات.

قامت STC أيضا بتطوير طرق الشحن وتعديدها للتوفير على العميل الوقت والجهد واختيار أنسب طريقة للشحن وطرق الشحن كالآتي:

طريقة شحن سوا باستخدام بطاقات إعادة الشحن

طريقة شحن سوا باستخدام بطاقات إعادة الشحن تستخدم من قبل الكثير من مستخدمي STC وشرائح سوا بطريقة من الطرق الآتية:

يقوم العميل بالاتصال على الرقم الخاص بالعملية *155* ثم كتابة الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن قم #.

يقوم العميل بإرسال رسالة للرقم 155 تحتوي على الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن ثم قم بعمل فراغ ثم 155.

يقوم العميل المستخدم لشريحة سوا بالاتصال بالرقم 1500 ويقوم باختيار إعادة الشحن ثم موافقة ثم كتابة الرقم الخاص ببطاقة إعادة الشحن.

أو بالدخول على صفحة سوا الرئيسية لشحن بطاقة سوا هنا.

طريقة شحن سوا بالموقع

يمكن أيضا شحن سوا بموقع mystc وخطواتها غاية في السهولة كالآتي:

قم بالدخول لموقع mystc المدعوم من شركة STC بالمملكة العربية السعودية هنا.

قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك ثم قم بالدخول للموقع.

قم باختيار الرقم الذي تريد شحن رصيد له من القائمة الخاصة بك.

قم بالنقر على عملية إعادة الشحن واختيار القيمة التي ترغب بالشحن بها.

عليك اختيار الطريقة التي ترغب بالدفع بها (أسهل طريقة يمكنك الدفع بها).

شحن الرصيد بأجهزة دفع STC

شحن الرصيد بأجهزة دفع STC حيث قامت بتوفير أجهزة سهلة التعامل للقيام بعملية الشحن ويمكن استخدامها كما يأتي:

قم بالتوجه لأحد هضه الأجهزة للقيام بعملية الشحن ويمكن للعميل معرفة أمكانها هنا .

قم باختيار خيار شحن سوا من الجهاز وقم بكتابة الرقم الذي تريد الشحن له.

قم بإدخال البطاقة الائتمانية الخاصة بك لعملية الدفع ثم قم بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

ثم قم بالضغط على خيار إتمام العملية بعد إتمام عملية الشحن الخاص بك.

طريقة شحن سوا من خلال تطبيق MySTC

طريقة شحن سوا من خلال تطبيق MySTC هي طريقة سهلة جدا والتطبيق متوافق مع جميع الهواتف التي تدعم Android أو أنظمة هواتف وجوالات أيفون.

قم بتشغيل التطبيق على الهاتف ثم قم بكتابة اسم والرقم السري الخاص بك ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بكتابة رقم الجوال الذي تريد القيام بعملية الشحن له في الفراغ المحدد للكتابة.

قم بالضغط على عملية إعادة الشحن.

قم باختيار وسيلة الدفع التي ترغب بها بالتطبيق.

قم بعملية الدفع وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة قم بالضغط على موافقة.

شحن سوا عن طريق مواقع البنوك

طريقة شحن سوا عن طريق المواقع الخاصة بالبنوك وتلك من الخدمات البنكية بالتوافق مع شركة STC للتسهيل على العملاء وتكون الطريقة كالآتي:

قم بالدخول لموقع البنك الذي تريد التعامل معه من أجل عملية إعادة الشحن.

قم باختيار من الخدمات المقدمة عملية شحن رقم سوا من صفحة البنك.

قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالشحن والانتهاء من عملية الشحن والتأكد من وصول الشحن لجوالك.

شحن سوا باستخدام هاتف البنك

طريقة شحن سوا خلال الهواتف البنكية هي خدمة ديناميكية تفاعلية مع الرد الآلي الخاص بالبنك وهي طريقة مدعومة تقريبا من كل البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية ويمكنك القيام بعملية إعادة الشحن كالآتي:

قم بعملية اتصال بالهاتف الخاص بالبنك الذي ترغب في التعامل معه.

عندما يطلب الرد الآلي طلب الرقم السري الخاص بك قم بإدخال الرقم السري.

قم بطلب خدمة شحن سوا من شركة الاتصالات العودية STC.

قم بإدخال رقم الجوال الذي ترغب في عملية إعادة الشحن له.

قم باختيار المبلغ الذي تود إتمام عملية إعادة الشحن به.

قم باختيار طريق الدفع السهلة بالنسبة لك.

قم باتباع خطوات الرد الآلي التي يمليها عليك.

شحن سوا من خدمة مفوتر

يميل العديد من عملاء شحن سوا رغم تعدد وسائل إعادة الشحن من سوا المتوفرة من STC إلى هذه الطريقة حيث تتم عملية الشحن من جوالات بأرقام مفوترة أخرى.

تتم العملية العملية باستخدام تطبيق الجوال MySTC المدعوم من شركة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية.

يمكن إتمام عملية إعادة الشحن بطريقة من الطرق السابقة أو برسالة نصية بالمبلغ الذي تريد إتمام عملية الشحن به ثم رقم الهاتف الذي تريد الشحن له ثم الإنهاء برقم 144 وقم بإرسال تلك الرسالة النصية للرقم 900 حيث ستستقبل الشركة الطلب وتقوم بعملية إعادة الشحن.

باستخدام وسيلة من الوسائل السابقة يمكنك إتمام عملية الشحن وإكمال المهام التي ترغب بها بسهولة تامة.

يمكنك التأكد من وصول الشحن أو الرصيد عن طريق الرجوع للهاتف والتأكد من الرصيد الخاص بك.

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