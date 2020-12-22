نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر خرافي!! مواصفات ومميزات هاتف huawei mate 40 pro الجيل الخامس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن إصدار هاتفها الجديد huawei mate 40 pro الجيل الخامس، وتم إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية والعربية بسعر جاء متوقعاً إلى حد كبير، هاتف هواوي mate 40 pro الذي انتظره الكثيرين الذي يأتي مع مواصفات وإمكانيات ممتازة خاصة على مستوى الحماية والكاميرا الأمامية والشاشة الكبيرة التي تأتي من النوع Oled، مع معالج من النوع Kirin 9000 5G، وفي تقريرنا المفصل اليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مراجعة شاملة لسعر ومواصفات هاتف huawei mate 40 pro أحدث جوالات هواوي وأهم مميزات وعيوب الجهاز.

سعر ومواصفات هاتف huawei mate 40 pro

يأتي هواوي mate 40 pro بعدة ألوان مثل الأبيض والأسود والأصفر الأخضر والفضي، ويدعم الهاتف حتى الجيل الخامس من الشبكات كما يدعم تقنية بصمة الأصبع مدمجة أسفل الشاشة، هاتف هواوي mate 40 pro متوفر بذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا رام، ومتوفر منه 3 إصدارات بالنسبة لبطاقة الذاكرة الداخلية هي 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت على التوالي،مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت.

يوجد نسخة من هاتف huawei mate 40 pro تدعم تركيب شريحة اتصال واحدة، وهناك نسخة أخرى تدعم تركيب شريحتين من النوع nano، كما يوجد نسخة تم تصميمها من الزجاج بالنسبة للواجهة الأمامية والخلفية للهاتف، وهناك نسخة أخرى بظهر من الجلد مع وجود إطار من الألومنيوم في جميع النسخ، هاتف هواوي mate 40 pro يأتي بأبعاد طولية وعرضية 162.9×75.5، ويبلغ سمكه 9.1 مم بالنسبة لنسخة الظهر الزجاجي و9.5 مم بالنسبة لنسخة الظهر الجلد، بينما يبلغ وزنه 212 جرام، الزجاج مقاوم للماء والغبار بتقييم IP68، ويستطيع الصمود حتى 1.5 متر تحت سطح المياه ولمدة 30 دقيقة.

يأتي هاتف huawei mate 40 pro مع بطارية ممتازة سعتها 4400 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات، وكذلك الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 5 وات، ويأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة من النوع Kirin 9000 5G بتكنولوجيا تصنيع 5 نانومتر بلس، ومعالج رسومي من النوع Mali-G78 MP24 وواجهة مستخدم EMUI 11، ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد الإصدار العاشر، كما يأتي الهاتف بشاشة كبيرة لعرض رائع من النوع OLED، يبلغ حجمها 6.76 بوصة وتبلغ دقتها 1344*2772 بكسل بكسل FHD+.

مواصفات كاميرا هاتف هواوي mate 40 pro

يحتوي هاتف هواوي mate 40 pro على ثلاث كاميرات خلفية أو عدسة ثلاثية خلفية بالاضافة إلى كاميرا أمامية ثنائية، وفيما يلي مواصفات الكاميرا:

الكاميرا الخلفية الأولى تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.9.

الكاميرا الخلفية الثانية تبلغ دقتها 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للتصوير فائق الاتساع.

الكاميرا الخلفية الثالثة تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/3.4 للتقريب البصري حتى خمس أضعاف مع مثبت للصورة.

الكاميرا الأمامية الأولي في هواوي mate 40 pro تبلغ دقتها 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

الكاميرا الأمامية الثانية هي عبارة عن عدسة TOF 3D مع مستشعر للعمق.

تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة [email protected]/60/120/240/480fps، وجودة 2160p”4K”@30/60fps، وجودة [email protected]

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 2160p”4K”@30/60fps و جودة [email protected]/60/240fps.

سعر هواوي في مصر والدول العربية

يبلغ سعر هاتف huawei mate 40 pro في المملكة العربية السعودية حوالي 4099 ريال سعودي، بينما وصل سعر الهاتف في مصر إلى 18000 جنيه وفقا لآخر تحديث بالأسواق المصرية، وفي الكويت بلغ سعر الهاتف حوالي 324 دينار كويتي، وبلغ سعره في الولايات المتحدة والعراق ولبنان 1100 دولار أمريكي تقريباً، أما في الامارات فقد بلغ سعر هاتف هواوي mate 40 pro حوالي 4000 درهم إماراتي.