نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث سيارة شانجان كلاسيك CS95 موديل 2021 || مواصفات وأسعار شانجان CS95 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث سيارة شانجان CS95 موديل 2021 سيارة شانجان cs952021 هي من السيارات الرياضية الحديثة والاقوي ذات الاستخدامات المتعددة والذي يبلغ سعرها حوالي 91الف ريال سعودي في السعودية، وتقدمها أكبر الشركات في السعودية للسيارات حيث أنها وكيل علامة شنجان الصينية في المملكة العربية السعودية، وحققت شانجان CS95 أعلي مبيعات منذ نزولها بأكثر من موديل وبشكلها المميز والرائع فيما يلي سوف تتعرف على المواصفات والأسعار بالسعودية وكل ما يخص سيارة شانجان CS95 موديل 2021 . أحدث سيارة شانجان CS95 المواصفات ومميزات سوف نقوم بعرض لك مواصفات سيارة شنجان cs952021 وما تحتوي عليه من مميزات تابع المميزات وتعرف على المواصفات.

وما تحتوي عليه من مميزات تابع المميزات وتعرف على المواصفات. تحتوي السيارة على ثمن وسائد هوائية لحماية السائق والركاب تتميز أيضاً بحصولها على نظام تحذير عند الخروج من المسار، وكاميرا خلفية للمساعدة على صف السيارة.

تتميز بنظام المكابح المانعة للانزلاق توزيع قوة الكبح كما أنها تحتوي على نظام ثبات الكتروني وأنظمة التحكم، تحتوي من الداخل على سبع مقاعد من الجلد للركاب وأيضاً يمكنك تعديل وضعية الجلوس وتوجد فتحة بالسقف.

تتوفر أيضاً مجموعة من الأماكن التي تصل إلى 38 مكان للتخزين وتتميز السيارة بأنها تحتوي على حقيبة خلفية تفتح وتغلق بالكهرباء ويوجد أيضاً قطع مكبرات صوتية.

يوجد أيضاً نظام مساعدة الركن وكاميرا 360 درجة وأفضل وأبرز التصميمات للسيارة من الداخل ويوجد ايضا مساحة الرأس والأرجل لركاب الصف و التي تكون مريحة خاصة للأشخاص طوال القامة.

تتمتع الفئة الكلاسيكية بنظام ترفيهي مع شاشة عرض 4k مقاس 14 بوصة ويوجد أيضاً نظام سلامة عربي وانجليزي وميزة تشغيل المحرك عن بعد ويوجد قابس الكهربائي 220 فولت وثلاث مداخل.

يوجد تكييف في ثلاث مناطق ويحتوي المقعد على حركات كهربائية، والمقعد الأمامي لديه أربع حركات ويستخدم في السيارة بنزين 95. اسعار سيارة شانجان cs95 2021 اسعار وعروض سيارة شانجان cs95 2021 توجد السيارة في فئتين الأولى كلاسيكية سعرها حوالي 82.900 ريال سعودي الأخرى من البلاتينيوم بسعر 91.900 ريال سعودي، السعر ١٠٧ القياسية.

لقد قمنا بعرض لك كل ما تريد معرفته عن سيارة شانجان والتي تجعلها متميزة عن غيرها من السيارات التي تحمل ماركات مختلفة لما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيا حديثة تجعلها في المقدمة دائما ودون الحاجة الي تفكير عند شرائك سيارة لا تتردد في اختيار شانجان cs952021 كما قمنا بعرض اسعارها أيضا داخل المملكة العربية السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث سيارة شانجان كلاسيك CS95 موديل 2021 || مواصفات وأسعار شانجان CS95 في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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