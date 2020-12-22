نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة نادي الأهلي الجديد علي النيل سات HD 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل أقتراب عام 2020 علي الانتهاء تترقب جماهير نادي الأهلي المصري في كافه أنحاء الوطن العربي، تردد قناة نادي الأهلي الجديد علي النيل سات بجوده HD للعام 2021، حيث يسعى النادي الأهلي دائما إلي ظهور القناة الخاصة بالنادي بصورة تاليق بالنادي وترضي طموح جماهيره العريضة.

كما أعرب أيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي عن أمانيه في تقديم الأفضل دائما لتظهر القناة بالشكل الذي يرضي الجميع سواء جماهير النادي العريضة أو مجلس أدارة النادي و أعضاء الجمعية العمومية في الشكل الجديد عند نزول تردد قناة نادي الأهلي الجديد علي النيل سات.

تردد قناة نادي الأهلي الجديد علي النيل سات HD 2021

شهدت قناة النادي الأهلي المصري في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في شكل القناة والبرامج التي تقدمها من أجل تغطية كل أخبار التي تخص النادي الأهلي المصري، وتغطيه كافه الألعاب بالنادي والقرارات الهامة لمجلس أدارة النادي الأهلي.

كان أيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الاهلي كشف عن تردد قناة الأهلي ومعاها الخريطة البرامجية الكاملة بعد التطوير الشامل لقناة النادي الأهلي، ببث علي الجودة لتكون قناة الأهلي HD، وتضم القناة مجموعة كبيرة من النجوم التي تظهر علي القناة بشكل يومي، من أجل تقديم محتوي يليق بقناة نادي القرن والحاصل علي ثلاث بطولات علي مستوي الفريق الأولي لكرة القدم ، بطولة الدوري العام لموسم 20/21، وبطولة دوري أبطال افريقيا بعد التغلب علي نادي الزمالك في نهائي لقب بنهائي القرن، وأخيرا وليس أخرا بطوله كأس مصر علي حساب طلائع الجيش.

وجائت خريطة برامج قناة الأهلي بعد التطوير علي النحو التالي:

برنامج الأبطال ويقدمه هيثم السعيد مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء. برنامج 10 الصبح في الأهلي ويقدمه كريم كوجاك ونهاوند سري، يوميا طوال أيام الأسبوع في العاشرة مساء. برنامج السادسة ويقدمه سارة محسن وأحمد سمير من الجمعة إلي الخميس في السادسة مساء. برنامج ملك وكتابة ويقدمه عدلي القيعي و إبراهيم المنسي مرتين في الأسبوع الاثنين و الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء. برنامج الترند و يقدمه محمد سعيد وأمير هشام ، من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة الخامسة.

تردد قناة الأهلي علي الرسيفر