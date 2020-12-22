نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2021 ، أن شركة شيفروليه من الأصل الأمريكي، والمؤسسة الأم لها هي جنرال موتورز، تتميز أسعار شركه شيفروليه بأنها متوسطة مقارنة بأسعار الشركات الأخرى الباهظة، تتميز سيارات شيفروليه بالقوة والمتانة . أسعار ومواصفات سيارة شيفروليه تاهو 2021 تتميز هذه السيارة بأن لديها سعة المحرك ٥٣٠٠ سي سي.

قوة المحرك لديها ٣٥٥ حصان.

سعة خزان الوقود لديها ٨٩ لتر.

نوع الجر لديها عباره عن دفع رباعي.

الناقل أوتوماتيكي.

تحتوي على ٣٢ صماَم.

تسير بالبنزين.

عزم الدوران لديها ٥١٩ نيوتن

نظام المحرك V8.

تستهلك 9.6 كم /لتر من الوقود.

مقود يدوي.

تحتوي على ٨ مقاعد من الداخل.

عرض العجلات ١٨ انش.

يوجد فتحات للمكيف في أكثر من مكان داخلها.

يتم تغير وضع المقعد داخلها بواسطة الكهرباء .

تحتوي على شاشة داخلها .

يوجد بها عدد ٩ سماعات متفرقة . مميزات سيارة شيفروليه تاهو ال تي 2021 مزودة بتقنيات عالية من الأمان حيث تحتوي على كاميرا خلفية تكشف عن جميع اتجاهات الطريق . مزودة بفرامل أكثر أمانا ABS. تحتوي على مقبض فتيس RS بها لجذب الأنظار خياطه حمراء. مقدمة السيارة لها شكل أكثر هجومي. العجلات تتميز باللون الداكن . سعر سيارة شيفروليه تاهو ال تي 2021 سعر سيارة شيفروليه تاهو ال تي 2021 هو 183 ألف ريال.

سيارة شيفروليه تاهو ال اس 2021 هي نفس مواصفات سيارة شيفروليه تاهو ال تي 2021ولكن سيارة شيفروليه تاهو ال اس مزودة بعجلات ٢٠ انش، نوع الجر دفع خلفي وليس رباعي. تقريبا نفس وسائل الأمان والترفيه الداخلي ولكن يوجد اختلاف بسيط، مقابض الأبواب والمرايا في سيارة شيفروليه تاهو ال اس مصنعة من مادة الكروم. سعر سيارة شيفروليه تاهو ال اس 2021 قد يبلغ سعر سيارة شيفروليه تاهو ١٥٨٥٠٠ ألف ريال. سيارات شيفروليه أل تي وال اس 2021من ارقي السيارات المصنعة من قبل شركة شيفروليه، لذا عرضنا تفاصيل السعر والمواصفات لكي يعلمها العملاء قبل الشراء

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