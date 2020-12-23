نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء مكالمات صوتية ومرئية للواتس اب عبر الويب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراء مكالمات صوتية ومرئية للواتس اب عبر الويب، وضحت شركة واتساب العديد من المميزات الجديدة التي سوف تطبقها الشركة في مطلع عام ٢٠٢١، حيث تتيح هذه المميزات إمكانية استقبال مكالمات صوتية ومرئية للواتس اب المفعل على برامج الكمبيوتر واللاب توب، وقد أقرت الشركة بهذه البيانات يوم الادأحد الماضي، وأكد مسؤول الشركة إن المنصة سوف تسمح للعديد من مستخدمىي التطبيق بإجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية وذلك مع بداية عام ٢٠٢١، وتم استخدام التطبيقات بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا فى العالم مما جعل الجميع يلجأ التى التواصل عن بعد من خلال الإنترنت، وكان هذا سبب من أسباب جعل الشركة تفكر فى عملية تطوير التطبيق.

أهم المميزات التى يطلقها واتساب

هناك العديد من المميزات التي سوف يطلقها تطبيق واتساب الجديد، وتلك المميزات هي كالتالى:

1- تجديد في الملصقات

توجد العديد من الملصقات والرموز التعبيرية والصور المتحركة التي تدعم تطبيق واتساب، ومع ذلك فإن الشركة سوف تتيح العديد من الرموز التعبيرية الجديدة والملصقات الحديثة للتطبيق الجديد والتطبيقات القديمة أيضًا، وهذه الملصقات سوق يتم تحديثها على التطبيق الخاص بالهواتف الذكية أيضًا وليست التطبيق الذي يدعم أجهزة الكمبيوتر.

2- ميزة الوضع الداكن

حاز الإصدار الجديد من واتساب علي ميزة الوضع الداكن، وذلك حتى يتم تقليل إجهاد العين عند النظر لوقت طويل فى التطبيق، إذ تتحول كافة العناصر إلى اللون الداكن بدلًا من اللون الأبيض أو الخلفية البيضاء، وهذه الميزة متاحة لتطبيق الهواتف الذكية منذ عدة أشهر.



3- المكالمات الصوتية والمرئية

وفقا لما أقرت به شركة واتساب وموقع “wabetainfo” أن شركة واتساب سوف تدعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو وذلك لتطبيقات واتساب عبر الويب أو عبر أجهزة الحاسوب بمختلف أنواعها.

4- إلغاء تحديد وقت المكالمة

أقرت شركة زووم أنها قامت بإلغاء تحديد وقت وطول المكالمة، وأصبح وقت المكالمة عبر تطبيق واتساب غير محدد، حيث كان وقت المكالمة في السابق لا يتجاوز ٤٠ دقيقة، أما في التطبيق الحديث سوف تصبح وقت المكالمة مفتوحة.