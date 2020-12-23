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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخفاء إعلانات اليوتيوب الغير مرغوبة بالطرق التالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة إخفاء إعلانات اليوتيوب الغير مرغوبة ، أثناء مشاهدتنا للفيديوهات على قناة يوتيوب تظهر بعض الإعلانات التي تشعر البعض منا بالضيق مثل إعلانات المقامرة أو الرهانات أو المضاربة بالإنترنت وغيرها الكثير من الإعلانات الغير محببة لدى الكثير منا، لا حاجة لمشاهدة تلك الإعلانات أثناء تصفح اليوتيوب من خلال التحكم في إعدادات اليوتيوب التي تسمح بمنع عرض الإعلانات الغير مرغوبة.
طريقة منع إعلانات اليوتيوب المزعجة من الظهور
قام موقع How to Geek بتوضيح طريقة إخفاء إعلانات يوتيوب الغير مرغوب بها من خلال:
- نقوم بزيارة صفحة الإعلانات الخاصة بجوجل وفتح الإعدادات Google Ad settings من خلال الجهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول المستخدم.
- يجب أن يكون تسجيل الدخول بحسابك الشخصي على جوجل لأنه يقوم بإظهار تلك الإعلانات رغبةً على المعلومات الشخصية التي يتم تسجيلها على الصفحة الشخصية للفرد على جوجل.
- من الجزء العلوي من الصفحة الظاهرة نختر Ad personalization أو تخصيص الإعلانات، وسيكون مفعل بشكل تلقائي.
- يمكن إلغاء تفعيل تخصيص الإعلانات حتى لا تظهر أي إعلانات.
- ولكن في حالة تخصيص ظهور الإعلانات على يوتيوب، فيجب أن يتم تركه مفعلًا.
- ونتجه لأسفل الصفحة وسيكون هناك المعلومات التي يقوم جوجل بالاعتماد عليها في ظهور الإعلانات، ومنها يتم إلغاء المراد إلغائه.
- ومن ثم يتم الإتجاه لأسفل الصفحة لقسم فئات الإعلانات الموجودة على يوتيوب Ad Categories on YouTube، والجدير بالذكر أنها خاصية مازالت تجريبية حتى الآن، فقد تكون متاحة لدى البعض والبعض الآخر لا.
- إذا كانت الخاصية موجودة يتم إلغاء المجال الذي لا نريد ظهور إعلانات عنه، ويتم اختيار عرض أقل Show Fewer.
- ستظهر رسالة لتأكيد الطلب منها نضغط على متابعة لتظهر رسالة توضح أنه سيتم عرض معلومات أقل عن الفئة التي قمت بإلغائها.
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