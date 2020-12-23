نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال والكرتون 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الأطفال والكرتون، أكثر القنوات التي تهتم بها جميع الأسر هي قنوات الأطفال والكرتون حيث أن اليوم أصبح الطفل يعاني من وجود حوله جميع المسلسلات منها الضار قبل المفيد، ويجب على كل أسرة أن تلاحظ وتراقب ما يشاهده جميع الأطفال لذلك تبحث جميع الأسر على أفضل ترددات القنوات والكرتون 2021، في هذا المقال سوف نتعرف على أصل ترددات قنوات الأطفال والكرتون.

تردد قنوات الكرتون والأطفال الجديد 2021

تعد قنوات الأطفال والكرتون من أهم وأفضل القنوات التي تهتم بها جميع الأسر وحيث أنها لها دور كبير في تشكيل التربية والثقافة أيضًا لدى الأطفال، يمكن عن طريق قنوات الأطفال أن يتم غرس القيم والأخلاق التربوية في جميع الأطفال.

تقوم قنوات الأطفال والكرتون بعرض أهم وأكثر البرامج التي تكون محببة لديهم، وذلك بسبب دقة هذه القنوات وتميزها في تقديم العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والتي جميعها مفضلة للأطفال ومحتواها يكون باللغة العربية التي يجب على جميع الأطفال أن تكون مغروسة بهم، كما أن أيضًا هناك بعض أفلام الكرتون التي تكون مدبلجة باللغات الأجنبية.

هناك ترددات عديدة لبعض القنوات دون الحاجة إلى التشفير أو غيره وتوجد بسهولة على القمر الصناعي نايل سات ومن أهم هذه القنوات ما يلي:

تردد قناة ميكي قنوات الأطفال على نايل سات

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

التردد الخاص بالقناة هو 11258.

القمر الصناعي الذي توجد القناة عليه هو Nile sat.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو استقطاب أفقي.

معامل ترميز الخطأ للقناة هو ¾.

تردد قناة مودي كيدز قنوات الكرتون

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

التردد الخاص بالقناة هو 11603.

القمر الصناعي الذي توجد القناة عليه هو Nile sat.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو استقطاب أفقي.

معامل ترميز الخطأ للقناة هو ⅚.

تردد قناة ميكي قنوات أفلام كرتون أطفال