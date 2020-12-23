نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المجد للقرآن الكريم علي عرب سات والنايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة المجد للقرآن الكريم هي قناة دينية تبث من المملكة العربية السعودية، تعتبر قناة المجد هي القناة الأولي في الوطن العربي التي تبث القرآن الكريم علي مدار ال24 ساعه ولذلك نهتم بإعلان التردد الجديد لقناة المجد للقرآن الكريم التي تذيع القرآن الكريم مقرئا ومكتوبا ومع التفسير بتلاوة متعدده بتلاوة حفص عن عاصم وورش عن عاصم بسبع وبعشر تلاوات الموثقة للقرآن الكريم حيث تذيع قناة المجد للقرآن الكريم القران بأصوات القراء العرب والمصريين بصوت محمد رفعت ، ومحمد صديق المنشاوى ، و الطبلاوي، والشيخ السديس، واشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي حيث يكتب أيضأ في القناة التفسير باللغة العربية والفرنسية والانجليزية لكل من يبحث عن معاني وتفسير القران الكريم .

تردد قناة المجد علي نايل سات وعرب سات

ومع النجاح التي حققته قناة المجد للقرآن الكريم في مجال تلاوة القرآن الكريم فقد بثت القناة الكثير من القنوات التي تحمل اسم المجد وأيضا ولكن تعرض برامج دينية متنوعه مثل برنامج غزة شموخ وعزة، و كلمة مضيئة، وبرنامج صحافة الرأي، و برنامج القطوف الدانية، موضوع الغلاف، وبرنامج القطوف الدانية .

يمكنك استقبال التردد لقناة المجد وجميع قنواتها علي القمر الصناعي النايل سات علي التردد التالي

11372 معدل الاستقطاب H

ومعدل الترميز 27500

معدل التصحيح 5\6

وبما أن تم ذكر أن قناه المجد قناة سعودية مركزها مدينه جدة بالمملكة العربية السعودية فان اصل بث قناة المجد هو القمر الصناعي عرب سات الذي يضم جميع الدول العربية وجميع تردد لقنوات التي مصدرها الوطن العربي ويمكنك استقبال أشارة قناة المجد علي القمر الصناعي علي سات وإدخال طريقة الترميز للقناة داخل جهاز الإرسال المتاح لكم ومن الجدير بالذكر أن قناة المجد هي قناة مجانية دينية دعوية بأكثر من لغة

لاستقبال وطريقة أدخال كود وتردد القناة المجد علي عربسات