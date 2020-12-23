نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات سامسونج بمناسبة نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات سامسونج بمناسبة نهاية العام، تعتبر شركة سامسونج هي أحد أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة الإلكترونيات والي يقع موقعها في كوريا الجنوبية حيث انطلقت في مجال عالم الالكترونيات عام 1969 ومنذ ذلك التاريخ وبدأت إنجازاتها

تتوالى تنتشر فروعها في مختلف أنحاء العالم العالمي والعربي وتحتل شركة سامسونج المركز الثاني في قائمة المنتجين للهواتف وذلك بعد شركة نوكيا قبل شركة موتورلا ويعد اختيار هاتف سامسونج هو البديل والاختيار المثالي لكل من يبحث عن هاتف يحمل العديد من المميزات والجودة وكذلك السعر المناسب حيث تعمل شركة سامسونج على توفير منتجاتها بأسعار تنافسية مميزة ونتعرف معكم على أهم عروض تلك الفترة من العام المقدمة من سامسونج.

تخفيضات سامسونج هاتف Galaxy Tab A8

أعلنت شركة سامسونج عن تخيض كبير في سعر هاتفها Galaxy Tab A8 حيث يصل سعره إلى أقل معدلاته في هذا الوقت من العام مقارنة بسعره في وقت اطلاقه العام الماضي ونجد ان سعره في ذاك الوقت كان تقريبا 2314 جنيه مصري ليصل سعره الان 637 جنيه مصري.

مواصفات Galaxy Tab A8

أما عن الصفات التي يتسم بها Galaxy Tab A8 فتعد أهمها هي كاميرته الامامية التي يبلغ دقتها 5 ميجا بكسل والذي يظهر بشكل معدل في تلك النسخة بدلا عن نسخته السابقة التي كانت تتمتع كاميرته بدقة 2 ميجا بكسل فقط كما ان شاشته ذات قياس 8.4 بوصة كما انه مزود بمعالج ثماني النواة وتبلغ سعة بطاريته 5000 امبير للساعة.

تخفيض سامسونج لهاتفها Galaxy S10 Plus

وبالنسبة للتخفيض الثاني التي أجرته شركة سامسونج على هاتفها Galaxy S10 Plus حيث يبلغ سعره خلال تلك الفترة 550 دولار أي ما يعادل 8624 جنيه مصري بدلا عن 850 دولار والتي كانت تعادل 13328 جنيه مصري أي بتخفيض يصل نسبته إلى 35%.