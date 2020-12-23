نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم الفروق بين هاتفي iPhone 12 و iPhone 6 Plus في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أهم الفروق بين هاتفي iPhone 12 و iPhone 6 Plus تعد أجهزة الايفون الالكترونية هي منتجات تتبع شركة ابل حيث تتخصص تلك الشركة في انتاجها على مستوى العالم والايفون هو أحد أهم الأجهزة الذكية ويقوم بعدد من المهام المختلفة منها مشغل للوسائط المتعددة وهاتف وكاميرا ديجيتال رقمية وتابلت أو جهاز لوحي للانترنت حيث يقوم بعملية التصفح ويعد جهاز الايفون هو أحد أسرع أجهزة الهواتف الذكية مبيعا على الرغم من غلاء سعره وكان الإصدار الأول من أجهزة الايفون في عام 2007 وخلال تلك الفترة السابقة نال انتشار واسع في كل أنحاء العالم.

مواصفات جهاز iPhone 12

نتعرف على في البداية على أهم ما يتميز هاتف iPhone 12؛

يتميز هاتف iPhone 12 بشاشة ذات قياس 6.1 بوصة.

وتصل دقة شاشته إلى 2532*1170 بيكسل.

كما أن خامة شاشته من نوع OLED.

ومزودة بمعالج A14 Bionic.

وتبلغ سعة الرامات بها 6 جيجا بايت بينما تبلغ سعتها التخزينية 128 جيجا بايت.

وتتميز بنظام التشغيل iOS 14، أما عن ما يميز كاميرتها الخلفية كونها مزدوجة وتتميز بدقة 12 ميجا بيكسل ، وكاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بيكسل أيضا

أما البطارية فهي ذات قوة 2815 mAh.

مواصفات هاتف iPhone 6 Plus

أما ما يتميز به هاتف iPhone 6 Plusفهي؛

شاشته ذات 5.5 بوصة ، ودقتها التي تبلغ 1080*1920 وشاشته من نوع IPS LCD، كما أنه مزود بمعالج A8، ويبلغ سعة الرامات الداخلية الخاصة به 1 جيجا، بينما تصل السعة التخزينية للهاتف 128 جيجا بايت، أما عن كاميرته الخلفية فتتميز بكونها أيضا مزدوجة ذات دقة 8 ميجا بيكسل، اما الكاميرا الامامية فتتمتع بدقة 1.2 ميجا بيكسل، وتصل قوة بطارية الهاتف 2915 أمبير في الساعة.