نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام الدعم الفني وخدمة العملاء لشركة الاتصالات السعودية STC في المقال التالي
عمر شويل - جدة ارقام الدعم الفني وخدمة العملاء لشركة الاتصالات السعودية STC يعد البحث عن ارقام الدعم الفني وخدمة العملاء التابعة للشركة سوا للاتصالات السعودية من أكثر الأمور التي تحتل مؤشرات البحث، حيث تعتبر شركة سوا هي الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية وهى أول شركات الاتصال التي تم تأسيسها في السعودية حيث يرجع تاريخ تأسيسها لعام 2002، وتمكنت الشركة من حصد عدد من الجوائز لكونها أفضل شركات الاتصال في المملكة
وحصلت على جائزة التميز وجائزة أفضل تصميم هندسي، وافضل تطبيق كما أنها صنفت ائتمانيا على كونها من الدرجة الأولي الممتازة، وتهدف شركة سوا للاتصالات السعودي إلى تقديم خدمات الاتصال والانترنت للافراد والشركات والمؤسسات كما انها تخدم كافة قطاعات المملكة سكني وأعمال وأفراد ومشغلين، للتعرف على أرقام الدعم الفني وخدمة العملاء تابع القراءة.
خدمة عملاء شركة سوا للاتصالات السعودية
قامت شركة اس تي سي السعودية من توفير عدد من أرقام خدمة العملاء التي من خلالها يمكن الاتصال لسرد الشكوى الخاصة بالعميل والعمل على حلها في أقل وقت ممكن حيث يمكن الاتصال بتلك الأرقام من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وهي؛
- رقم خدمة العملاء المستخدمين للشركة: يمكن التواصل للعملاء المستخدمين لشبكة سوا من خلال رقم 900.
- رقم خدمة العملاء لغير المستخدمين من خلال الاتصال على رقم 0114555555.
- التواصل مع خدمة العملاء خارج حدود المملكة السعودية الاتصال على رقم +966114555555
- كما يمكن التواصل المباشر مع الشركة من خلال تطبيق سوا الالكتروني الذي يمكن تحميله من خلال متجر جوجل بلاي و البدء بمحادثة مباشرة على رقم 969 والفاكس 8003030969.
خطوات الوصول للدعم الفني بالشركة
ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي لشركة اس تي سي سو للاتصالات السعودية والنقر على مساعدة أو الدعم لتظهر لك عدد من الأسئلة المتكررة التي قد تتعلق بمشكلتك وكيفية حلها.
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