نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستقبل تردد قناة إم بي سي3 mbc3 2021 علي النايل سات وجدول البرامج الحالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستقبل تردد قناة إم بي سي3 mbc3 2021 نقدم لكم تردد قناة ام بي سي 3 على النايل سات بعد تغيير جميع الترددات عليك التغير قبل انقطاع البث، حيث عرضت قناة ام بي سي 3 برامج ومسلسلات كرتونية ومنوعات، وتقوم بعرض أجمل المسابقات الهادفة للأطفال بدون انقطاع على مدار 24 ساعة في أوقات قصيرة.

أستقبل تردد قناة إم بي سي3 mbc3 2021

تقييمات قناة MBC 3 عالية جدًا نظرًا لتصنيفاتها العالية، حيث أصبحت رائدة في مجال الأطفال في العالم العربي، وبالتالي فهي القناة الأكثر نجاحًا في هذا المجال.

قناة ام بي سي 3 مناسبة للأطفال من جميع الأعمار، لأنه يقدم برامج مناسبة لعمر 5 سنوات أو أقل، وهناك برامج متنوعة تتناسب مع عمر 15 سنة.

تردد قناة ام بي اس 3 على نايل سات

الجودة SD

تردد القناة١١٤٧٠.

الاستقطاب عمودي V

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اسم القناة mbc3.

التردد الجديد لقناة ام بي سي 3 على عرب سات

الجودةSD .

تردد القناة١١٢٨٤

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اسم القناة .mbc3

تردد قناة ام بي سي ٣ علي عرب سات جودة Hd

تردد القناة ١٢٣٩٩.

الجودة .Hd

الجودة .Hd معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب عموديV.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

اسم القناة .mbc3

أهم البرامج والفقرات الكرتونية التي تعرض علي أم بي سي 3

تعرض mcb3 الكثير من البرامج الكرتونية الرائعة للأطفال مثل، الوالدين السحريين، إدغار وإلين، باور رينجرز ميغافورس، كونغ فو باندا أساطير الروعة ،باور رينجرز ساموراي، بطريق مدغشقر، سبونج بوب سكوير بانتس، ثوندرمانز، منزل لاود، سباق السيارات الجيل القادم.

ومن الفقرات المتنوعة التي تعرضها القناة، صباح الصغار، فقرة البنات، فقرة المراهقين، تشويق بلا حدود .

وفي نهاية هذا المقال قدمنا بكم أبرز النقاط عن تردد أم بي سي3 على النايل سات، وعرب سات بجودة، Hdواهم البرامج وفقرات القناة.