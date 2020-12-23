نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور بيبي الجديد 2021 على Nile Sat وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزداد البحث عن تردد قناة طيور بيبي الجديد هذه الفترة، خاصة وأنها من قنوات الأطفال الهادفة التي تحمل ألوان الطفولة وتُخاطبهم بنفس لغتهم التي يعشقونها دون ملل.

وتم بث هذه القناة بجانب قناة طيور الجنة الرئيسية منذ ثمانية أعوام، حيث تعمل على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون إنقطاع، مستهدفةً الأطفال الأقل من 6 أعوام.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

تعمل قناة طيور بيبي على غرس الأخلاق والسلوكيات الحميدة في نفوس الأطفال منذ صغرهم، عن طريق تقديم أناشيد دينية وتعليمية وتربوية تُرشدهم إلى العمل الإيجابي، وحثهم على الابتعاد عن أي فعل خاطئ.

تردد قناة طيور بيبي الجديد نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي “H”.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي الجديد عرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وتعرض قناة طيور بيبي أناشيدها وأغانيها على شكل شخصيات كرتونية، بحيث تتناسب مع الأطفال في هذه المرحلة، من خلال عرض شخصيات تُقدم محتوي تعليمي على شكل حروف هجائية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تُقدم محتويات أخرى هادفة تحث الأطفال على تناول الأطعمة والمشروبات الصحية، مثل توعيتهم بأهمية اللبن والخضروات والفاكهة لنمو الجسم والعظام وصحة الأسنان.

كما تُعرف الأطفال في هذه المرحلة بدينهم من خلال عرض بعض الأحاديث الدينية والأذكار وبعض السلوكيات الدينية السليمة، والتي تخلق منهم جيلاً ملتزماً بدينه عارفاً لله ورسوله ومتمسكاً بدينه.

أناشيد قناة طيور بيبي

تقدم قناة طيور بيبي مجموعة من الشخصيات الكرتونية وصور الحيوانات على شكل أناشيد هادفة ومن أبرزها:

نشيد محمد نبينا.

أنشودة الحيوانات الأليفة.

أنشودة رتب أوقاتك.

أنشودة إيدي.

أنشودة البومة.

أنشودة السرقة.

أنشودة الأدب.

أنشودة الأسنان.

أنشودة حرف الخاء.

أنشودة الأشكال الهندسية.

أنشودة غزلان.

أنشودة لبن.

وتحث القناة الصغار على تجنب أي سلوكيات خاطئة ومحرمة كالإبتعاد عن الكذب أو مد الأيدي على ما هو محرم أو ليس ملكك، وتعليمهم منذ الصغر أيضاً على تنظيم الوقت ما بين اللعب والمذاكرة.

وعلى الرغم من كل الإيجابيات التي ذكرناها حول قناة طيور بيبي إلا أنه يُنصح بعدم ترك الأطفال طوال اليوم أمام شاشة التليفزيون، وتخصيص وقت محدد في اليوم لا يزيد عن ساعة أو ساعتين، حتى لا يُصاب طفلك بصعوبات في التعلم أو التأخر في الكلام.