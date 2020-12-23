نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث تردد قناة بطوط Batoot علي النايل سات والعرب سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة بطوط Batoot للأطفال الجديدة كليا بعد التحديث الأخير الذي جذب الكثير والكثير من الأطفال والعائلات التي تطمئن لما تبثه قناة بطوط للأطفال من أفلام كرتونية من اقدم الأفلام واحبها لدي الأطفال والعائلات التي يجتمعون حولها منذ القدم، وأفلام الكرتون الانجليزية المدبلجة بالعربية الفصحي مثل فيلم lady and the tramp، وهو فيلم انجليزي يتحدث عن كلبة اسمها نبيلة في الدبلجة العربية اهتمت بها أسرة ولكن الأسرة سافرت وتركت الطفلة مع طفل صغير وامرأه جديدة وهربت الكلبة بسبب معاملة الأم وهذا الفيلم به الكثير من المغامرات لدي الأطفال والمحبوبة وأيضا فيلم شركة المرعبين المحدودة وهو فيلم قام بدبلجته الفنان محمد هيندي في دور مارد وشوشني وبالعامية العربية وقابل الكثير من المشاهدات والشهرة علي مستوي الأطفال والكبار .

فبذلك اهتمت قناة بطوط batoot ، بالأفلام المدبلجة منها العامية ومنها بالفصحي مثل فيلم سندريلا، وفيلم 101 كلب الذي يعتبر من اقدم افلام الكرتون المدبلجة ولكنه من انجح الأفلام الكرتونية لدي الكثير من المشاهدين وقصة الكلبين وأبناءهم الجرو الذين تم خطفهم من قبل رويلا الشخصية مدمنه فرو الكلاب .

تردد قناة بطوط 2021 الجديد علي النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة بطوط علي القمر الصناعي نايل سات بالتردد الحالي الذي أعلنت عنه إدارة قناة بطوط من خلال الصفحة الرسمية علي وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وعلي التليجرام حيث ان القناه عقدت اعلانا لتبث به بث مباشر عن أعلانها علي تحديث التردد لقناة بطوط بجودة عالية تناسب جودة HD وجودة SD ويمكنكم استقبال الاشارة علي جهاز الاستقبال الخاص بكم علي التردد الاتي

التردد : 11411

القمر : نايل سات

اسم القناه : قناه بطوط batoot channel

معدل الترميز : 27500 افقي V

معامل التصحيح والخطأ :4\3

التردد الخاص بالقناة علي عرب سات

يمكنكم بكل سهولة ضبط إرسال وأشاره قناة بطوط علي عربسات باتباع تعليمات دخول التردد الجديد والتحديث المستمر لأجهزة الاستقبال المتاحة بالمنزل .