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عمر شويل - جدة سيارة شانجان CS95 2021 تعرف على المواصفات والأسعار بالسعودية تعد واحدة من أحدث السيارات المتميزة جداً فهي لن تكن من السيارات الدارجة التي قد نراها، ولكنها سيارة صينية من ضمن تصنيف سيف الكوبية الرياضي حيث أن السيارة مقدمة في السعودية بخيار واحد من المحركات وبفئة واحدة، ويصل سعر السيارة حوالي 95,000 ريال سعودي، ما يساوي بالجنية المصري تقريباً 410,000 جبنة مصري بدون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب.

سيارة شانجان CS95 2021

قامت شركة المجدوعي للسيارات وهم وكلاء سيارات شانجان بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها أصبحت من أهم السيارات بأسواق السيارات، حيث تم تصميمها في مركز شانجان بإيطاليا مركز البحوث والتطوير بدورين، فهي أنيقة وجميلة ومدروسة وتتمتع بتصميم قوي ومتين.

حيث أنها تحتوي على واجهة أمامية حديثة ومطورة شبك التهوية الأمامي بشريحتين عريضة بالوسط، وشريحتين أنحف وأحرف واحرف باسم الشركة بعرض شبك التهوية الأمامي.

كما أنها تضم أضواء أمامية ملتصقة به شبك التهوية وممتدة لكافة جوانب السيارة وبجوانب الصدام الأمامي وأضواء الضباب بحواف لايت وأسفل الصدام مصمم بطريقة متطورة وحديثة تناسب سيارات شانجان الأخرة.

تعرف على المواصفات والأسعار بالسعودية

يتم تقديم تلك السيارة في المملكة العربية السعودية بسعر يقارب 95,000 ريال سعودي، وتقدم بخيار واحد من المحركات يحتوي على 4 أسطوانات بمساحة 2.0 لتر مرفق بشاحن توربيني بقوة 233 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 360 نيوتن، حيث يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع إيسين يضم 8 سرعات أمامية بأربع وضعيات للقيادة.

يصل طول السيارة حوالي 4,720 ملم أما بالنسبة للعرض الكلي للسيارة 1,845 ملم والارتفاع 1,665 ملم وتكون طول القاعدة الخاصة بها 2,705 ملم، وبالنسبة إلى أنظمة الأمن والسلامة فالسيارة مقدمة بنظام المكابح المانع للانغلاق ونظام توزيع إلكتروني مع نظام الاتزان والثبات الالكتروني مع نظام حفظ وتعزيز التماسك، بالإضافة إلى أن السيارة مزودة بمكابح التوقف الكهربائية ونظام المساعدة بصعود ونزول المنحدرات مع وجود وسادة هوائية، كما أن السيارة مزودة بكاميرات محيطة بمجال الرؤية 360 درجة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات.

بجانب وجود الكثير من التجهيزات الخارجية أهمها العجلات بقياس 19 بوصة بفتحة السقف البانورامية مع وجود مصابيح أمامية ليد وأضواء نهارية ومرايا جانبية.