نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي في 30 ثانية مجانا مدي الحياة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي، بخطوات بسيطة وميسرة لا تستغرق منك اكثر من 30 ثانية من اجل التمتع بالخدمات والمزايا العديدة فور تحويل Google play الخاص بك إلى أمريكي، وهنا يتساءل الكثير ما هي الفائدة التي تعود علينا من تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي مدي الحياة أجابه هذا السؤال هي محور حديثنا في هذا المقال الذي سنوضح فيه عبر موقع ثقفني سلسلة متنوعة من الفقرات مبسطة للغاية، لذا نبدأ بالمقدمة في الفقرة التالية.

مع انتشار الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد اصبح والتي تجدها في ايدي الصغير والكبير في كل بيت اصبح متجر جوجل هو الماركة في نظام الاندرويد التي تجد فيه كل ما تجتاحه من ألعاب وبرامج وتطبيقات، ولكن في المتجر العربي بشكل خاص تواجهك مشكلة كبيرة في تحميل الألعاب والتطبيقات وهي رسالة (هذا العنصر غير متوفر) وكلنا يعلم أن هذه الرسالة تمنعك من الوصول إلي التطبيق أو اللعبة التي تبحث عنها إلا إذا كنت تعيش في دول أمريكا، من هنا جاءت فكرة تغيير سوق بلي إلى أمريكي بدون برنامج وبخطوات بسيطة نوضحها إليكم.

طريقة تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي

تغيير جوجل بلاي من عربي إلي أمريكي لم تعد صعبه كما يظن البعض، تكمن خطوات تغيير GOOGLE PLY الخاص بك إلى أمريكي أصبحت سهله للغاية، ليستفيد الراغبون في تحميل التطبيقات والبرامج التي كان من المستحيل تحميلها من قبل مثل (سناب شات، جواهر فري فاير، ألعاب كلاش اوف كلانس) علي سبيل المثال لا الحصر، كما ستتغلب علي العديد من مشاكل جوجل بلاي التي كانت تعوقك في الماضي.

خطوات تغيير جوجل بلاي العربي إلي أمريكي

فتح هاتف جوالك والضغط علي الضبط. اختيار مدير التطبيقات. الضغط علي متجر GOOGLE PLAY. الضغط علي الاتصالات. الضغط علي (المزيد من ضبط الاتصال). الضغط علي علامة(+) اضافة VPN. القيام بتسجيل أي اسم في خانة تعديل شبكة VPN. اختيار النوع PPTP. تكتب في عنوان الخادم (usvpn.newfreevpn.com). القيام بالضغط علي علامة التشفير. الضغط علي التوصيل الجديد. القيام بوضع اسم المستخدم (FREE) تسجيل كلمة المرور الخاصة بك. الضغط علي حفظ ثم النقر علي توصيل. في النهاية قم بفتح تطبيق جوجل بلاي.

تطبيقات متجر بلاي

بعد انتهاء الخطوات السابقة ستلاحظ انك قمت بعمل تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي مجانا في وقت لا يتجاوز الدقيقة علي اقصي تقدير أو 30 ثانية بالضبط، لذا نختم معكم مقالنا وننتظر تعليقاتكم حول ألية تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي والمشاكل التي واجهتكم.