الصين تعلن عن أحد أفضل هواتف 5G لهذا العام

كشفت شركة Realme مؤخرا عن مواصفات هاتفها الأحدث X7 Pro ، المصمم ليكون منافسا بارزا لهواتف سامسونغ وهواوي العاملة مع شبكات 5G.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (160.8/75/8.5) ملم، وزنه 184 غ.

وحصل هذا الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعتمد الهاتف في أدائه الممتاز على معالج Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ الحديث المطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

كما جهزته Realme بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات Realme UI، وببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.