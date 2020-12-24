هواوي تطلق أول تقنية استشعار عن بعد للسيارات ذاتية القيادة‎

كشفت شركة ”هواوي“ النقاب عن إطلاقها أول ليدار لأدوات التحكم الذاتي مصمم للعمل في أنظمة القيادة الذاتية للسيارات، سيبلغ حجم إنتاجه في المرحلة الأولى نحو 100 ألف نسخة في السنة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى دخول هواوي، المعروفة بوضعها كلاعب رئيسي ومُصنع لمعدات الاتصالات والهواتف، سوقا جديدة واعدة، إذ كشف العملاق الصيني النقاب عن تطوير أول ليدار للسيارات، وهي تقنية استشعار عن بعد تساعد على ”رؤية“ ما يحدث حول السيارة.
كما يعد الليدار أحد المكونات الرئيسية لأدوات التحكم الذاتي الحديثة للسيارات، ويستخدم باعث ليزر لحساب المسافة ومسح المنطقة المحيطة؛ مما يتيح الحصول على خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة لموقع الأجسام حوله.
ويوفر جهاز هواوي التقني الجديد مجال رؤية بصري يصل إلى 120 درجة أفقيا، وحتى 25 درجة رأسيا، ويمتد نطاقه إلى 200 متر عبر تحليل الضوء المنعكس للأجسام الممسوحة ضوئيا.
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