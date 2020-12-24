تسريب مواصفات جهاز ”Chromebook 2” المرتقب من سامسونج

تعمل شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية على جهاز ”Galaxy Chromebook 2″، وكشفت تسريبات سابقة البعض حول تصميمه، حيث ظهر باللون البرتقالي الفريد من نوعه للشركة في تصميم يبدو للوهلة الأولى متطابقا مع جهاز Galaxy Chromebook، ولكن تمت إعادة ترتيب المنافذ في الواقع، ويظهر اللون البرتقالي الساطع الآن على كلا الجانبين وسطح الكمبيوتر المحمول.

وفي تسريب جديد، يكشف المسرب الشهير (WalkingCat) عن مواصفات الجهاز، وعن خطط سامسونغ القادمة لإطالة عمر البطارية، على أن يكون جهاز Galaxy Chromebook 2 أول جهاز مزود بشاشة QLED ذات نقطة كمومية مقاس 13.3 بوصة ومعالج Core i3 من الجيل العاشر، حيث يمتد عمر البطارية حتى 12 ساعة، كما يزعم أن الجهاز يحتوي على مكبرات صوت أعلى واتصال WiFi 6 وإطار أثقل قليلا من سابقه.

كما يأتي الجهاز بمنفذ USB-C على الجانب الأيسر، ومقبس سماعة الرأس قياس 3.5 ملم، وخزانة الصوت، وفتحة بطاقة microSD، ويوجد منفذ USB-C آخر على الجانب الآخر، لكن الباقي مخفي، وفي الجزء الأمامي من التصميم يمكنك أيضا رؤية أن زوايا مسند راحة اليد مسدودة تماما.

ويظل الإطار المحيط بالشاشة ضئيلا للغاية باستثناء الجزء السفلي، ولا يزال النصف العلوي نحيفا جدا، وبالطبع، لا يزال اثنان في واحد مع شاشة تعمل باللمس وقائمة قلم معروضة على رف نظام التشغيل Chrome.

جدير بالذكر، أن جهاز Galaxy Chromebook القديم اعتمد على شاشة (AMOLED) 4K ووحدة معالجة مركزية Intel i5 من الجيل العاشر بقياس 14 نانومتر، وهذا المزيج من المكونات هو السبب الرئيسي وراء عمر بطارية Galaxy Chromebook السيئ المعروف.

وفي مراجعة لطراز 2020، وجد أن استخدام جهاز Galaxy Chromebook لم يدم حتى لمدة أربع ساعات.

وفي تغريدة أخرى، كشف (WalkingCat) عن سعر جهاز Galaxy Chromebook 2، قائلا إن تكلفته ستكون 699 دولارا، مما يعني أنه متوسط التكلفة بشكل ملحوظ مقارنة بسابقه البالغ 999 دولارا.

وتخطط شركة سامسونغ لإطلاق جهاز “ Galaxy Chromebook 2″ في فبراير.