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سواءا كنت تتوفر على هاتف بنظام تشغيل الآندرويد أو بنظام تشغيل الـ iOS بمعنى هاتف آيفون ، فإنه يمكنك الاسفتادة من التطبيقات التي سوف نشاركها معك في هذا الموضوع ، و هي عبارة عن تطبيق VPN توفر لك العديد من المزايا المختلفة و التي أنت بالتأكيد بحاجة إليها .
توفر لك تطبيق VPN أول شيء امكانية تسريع الانترنت عبر استعمال خوادم اخرى ، الى جانب انها تساعدك على تصفح الانترنت بشكل مخفي نظرا لانك تقوم بتغيير موقعك الجعرافي ، و اكثر 3 تطبيقات جيدة يمكنك استعمالها هي على هذا الشكل :
1 – تطبيق Faster & Safer Internet
هذا التطبيق مجاني و سهل جدا في الاستخدام و يتيح لك امكانية الحماية و اخفاء هويتك و في نفس الوقت تسريع الانترنت اذا كنت تعاني من انترنت ضعيف .
تحميل تطبيق Faster & Safer Internet على : آندرويد و iOS
2 – تطبيق NordVPN: VPN Fast & Secure
التطبيق الثاني الاكثر شهرة هو NordVPN: VPN Fast & Secure و لا شك أنك سمعت به من قبل ، و ان لم تكن تعرفه فهو يوفر مزايا عديدة من بينها امكانية اختيار البلد الذي ترغب في ان تستعمله للاتصال بالانترنت ، حيث يمكنك الاختيار بين دول عديدة .
تحميل التطبيق على : آندرويد و iOS
3 – تطبيق xpressvpn
تطبيق xpressvpn يعتبر من بين أوائل التطبيقات في مجال اخفاء الهوية و تسريع الاتصال بالانترنت و يمكنك استعماله ايضا بنفس الطرق السابقة ، حيث ما عليك سوى تحميله ثم القيام بتشغيله و الاتصال بالنت .
تحميل xpressvpn على : آندرويد و iOS
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل 3 تطبيقات VPN لتسريع الآنترنت على هاتفك آندرويد و iOS على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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