تحميل الألعاب المدفوعة مجانا مع أفضل 3 مواقع

إذا كنت من عشاق العاب الحاسوب ، إن التدوينة التي سوف تقرأها لآن سوف نستعرض لك من خلالها مجموعة من الالعاب المميزة للغاية و التي يمكنك من خلالها أن تقوم بتحميل العاب بشكل مجاني و في مجالات مختلفة .

و المميز في هذه المواقع أنها تتوفر على العاب مدفوعة يمكنك تحميلها مجانا على جهاز الحاسوب الخاص بك بحيث يمكنك الحصول على اي لعبة منها في حاسوبك أيا كانت مواصفاته .

و لكن يفضل أن يكون حاسوبك على الأقل متوسط من حيث الامكانيات كي لا تعاني من مشكلة التشنج أو بطئ الجهاز نظرا لتنصيب بعض الالعاب عليه .

1 – موقع reddit

أول موقع معنا في هذه التدوينة هو موقع reddit ، و هو عبارة عن موقع مميز حيث يعمل على توفير اشياء عديدة و هو يمكن القول انه اكبر منتدى اجنبي على الانترنت .

و ميزة موقع reddit أنه يتوفر على قسم خاص بالالعاب المجانية و التي سوف تجد من بينها العاب مدفوعة لكن يمكنك تحميلها على حاسوبك مجانا .

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2 – موقع steamgifts

موقع steamgifts هو عبارة عن موقع يمنحك العاب مدفوعة مجانا بشكل قانوني عبر استعمال نظام سهل .

حيث يمكنك من خلال الموقع ان تقوم بمساعدة طاقم الموقع في الاجابة على الاسئلة الشائعة في الموقع ثم بعد ذلك مع كل سؤال تجيب عليه فإنك تحصل على عدد معين من النقاط و تلك النقاط يمكنك استبدالها باي لعبة تريدها .

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3 – موقع origin

موقع origin هو عبارة عن اضخم منصة لتحميل الالعاب ، و يوفر لك كما هائل من الالعاب المجانية التي يمكنك تحميلها ، و التي سوف تجد منها أيضا العاب مدفوعة ماحة بشكل مجاني .

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