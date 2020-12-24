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سبق و تحدثنا في تدوينات ماضية عن مجموعة من التطبيقات التي يمكنك خلالها أن تقوم بالتعارف مع أشخاص اجانب ، و تكوين صداقات و علاقات مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم ، و يمكنك العودة الى التدوينات السابقة في خال ما اذا التعرف على التطبيقات التي قمنا بمشاركتها معك .
لكن في هذه التدوينة اليوم سوف نتحدث عن تطبيق مختلف يعتبر الأسرع على الإطلاق ، لأن الطريقة التي يعتمد عليها في انشاء العلاقات بينك و بين الناس غريبة و ممتعة نوعا ما .
التطبيق يدعى Ablo ، و هو متوفر للمستخدمين سواءا على آيفون أو آندرويد ، بحيث يمكنك تحميله على هاتفك و استخدامه .
بعد أن تقوم بتحميل التطبيق و انشاء حساب و اضافة المعلومات الخاصة بك ،فإن التطبيق ما يقوم به هو أن يقوم بربط التواصل بينك و بين اي شخص آخر من العالم ، و في كل مرة يتم ربطك عشوائيا بشخص مختلف ليتم فتح الشات بينكم و التحدث .
و التطبيق يعتمد على العشوائية ، يعني يمكن أن يقوم بربط التواصل بينك و بين شخصا من فرنسا او تونس او الدنمارك او امريكا او المغرب او اي دولة أخرى أنت و حظك ، و لكن يمكنك أن تكرر العملية اكثر من مرة لتتعرف على اشخاص كثر .
و ان وجدت شخصا تستطيع التواصل معه بشكل جيد فإنه يمكنك الاحتفاظ به و الدردشة معه طوال الوقت و تطوير العلاقة بينكم لتصبح صداقة أو ما شابه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع تطبيق للتعرف على الأجانب و إنشاء علاقات بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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