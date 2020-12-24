أسرع تطبيق للتعرف على الأجانب و إنشاء علاقات بسهولة

سبق و تحدثنا في تدوينات ماضية عن مجموعة من التطبيقات التي يمكنك خلالها أن تقوم بالتعارف مع أشخاص اجانب ، و تكوين صداقات و علاقات مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم ، و يمكنك العودة الى التدوينات السابقة في خال ما اذا التعرف على التطبيقات التي قمنا بمشاركتها معك .

لكن في هذه التدوينة اليوم سوف نتحدث عن تطبيق مختلف يعتبر الأسرع على الإطلاق ، لأن الطريقة التي يعتمد عليها في انشاء العلاقات بينك و بين الناس غريبة و ممتعة نوعا ما .

التطبيق يدعى Ablo ، و هو متوفر للمستخدمين سواءا على آيفون أو آندرويد ، بحيث يمكنك تحميله على هاتفك و استخدامه .

بعد أن تقوم بتحميل التطبيق و انشاء حساب و اضافة المعلومات الخاصة بك ،فإن التطبيق ما يقوم به هو أن يقوم بربط التواصل بينك و بين اي شخص آخر من العالم ، و في كل مرة يتم ربطك عشوائيا بشخص مختلف ليتم فتح الشات بينكم و التحدث .

و التطبيق يعتمد على العشوائية ، يعني يمكن أن يقوم بربط التواصل بينك و بين شخصا من فرنسا او تونس او الدنمارك او امريكا او المغرب او اي دولة أخرى أنت و حظك ، و لكن يمكنك أن تكرر العملية اكثر من مرة لتتعرف على اشخاص كثر .

و ان وجدت شخصا تستطيع التواصل معه بشكل جيد فإنه يمكنك الاحتفاظ به و الدردشة معه طوال الوقت و تطوير العلاقة بينكم لتصبح صداقة أو ما شابه .

تحميل تطبيق Ablo