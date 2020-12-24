نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يتوقف عن العمل على تلك الهواتف بدءًا من 2021 والحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التحديثات القوية التي يُطلقها تطبيق التراسل الفور الأشهر حول العالم واتساب، من أجل إضافة خدمات جديدة ومعالجة بعض المشكلات التي تواجه المستخدمين، كشف أحدث التقارير أن التطبيق سيتوقف عن العمل على الملايين من الهواتف الذكية القديمة بدءًا من يناير 2021 من العام الجديد، وتم الكشف عن نوعية الأنظمة والهواتف التي ستتأثر بالتحديث الجديد من whatts app، حتى تتمكن سريعًا من تحديث أنظمتها لمواكبة التغييرات الجديدة، تلافي توقف التطبيق عليها، خاصة تلك التي تعمل على أنظمة أندرويد 4.0.3، أو iOS 9.

الأجهزة التي لن تدعم واتساب خلال أيام

ويحمل الجدول التالي الأجهزة والأنظمة التي ستتأثر تحديث واتساب الجديد، وستفتقد لتلك الخدمة حتى إجراء تحديثًا سريعًا:

هواتف الأندرويد Android 4.0.3 هواتف الآيفون HTC Desire.

LG Optimus Black.

Motorola Droid Razr

Samsung Galaxy S2. جميع طرازات آيفون 4.

iPhone 5.

iPhone 5S.

iPhone 6.

iPhone 6S.

iPhone 6S.

iPhone 6S Plus.

الجيل الأول من هاتف iPhone SE.

كيفية التحقق من نظام تشغيل هاتفك

ويبحث كل شخص عن نظام التشغيل الخاص بجواله لمعرفة: هل سيتأثر بتحدث واتساب الجديد؟ أم لا، لتفادي توقف التطبيق، والعمل سريعًا على تحديث نظامه، ويُمكن التحقق من ذلك كالآتي:

معرفة نظام تشغيل هواتف أندرويد:

الدخول لضبط وإعدادات الهاتف. النقر على كلمة حول الهاتف أو About Phone. النقر على تحديث نظام التشغيل أو Software Update.

معرفة نظام تشغيل هواتف آيفون:



الدخول إلى إعدادات وضبط الهاتف Settings. اختيار خيار عام أو General. الضغط على خيار حول الهاتف أو About. تحديث أو تثبيت التحديث الجديد.

وإضافات رائعة مرتقبة نزولها

ومن المرتقب أن يحلم التحديث الجديد المقبل من واتس آب، عدد من الإضافات الرائعة التي ينتظرها ملايين المستخدمين، وأبرزها تلك التي تتعلق بميزة المكالمات الصوتية والمرئية عبر إصدار سطح المكتب WhatsApp web، بجانب ميزة نسخ ولصق عناصر متعددة، ودعم الأجهزة المتعددة الخاصة بإمكانية تشغيل حساب واتساب واحد على أكثر من جهاز في نفس التوقيت أو تشعيل أكثر من حساب على نفس الجوال.