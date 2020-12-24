نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فرى فاير FREE FIRE خطوة بخطوة للحصول 13500 جوهرة في حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرى فاير من الألعاب التي نالت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة من فئة ألعاب الباتل التي تعتمد فكرتها على وضع اللاعب في جزيرة مهجورة مع مجموعة من الأدوات التي يمكنك استخدامها حتى تحارب ضد 49 شخص أخر داخل اللعبة وتتغلب عليهم حتى تبقى على قيد الحياة وتحصل على لقب الناجي الأخير في اللعبة، ولهذا يرغب العديد من اللاعبين بمعرفة طريقة شحم جواهر فري فاير للحصول على الالف المجوهرات.

فكرة لعبة فرى فاير مثل بقية ألعاب الباتل الشهيرة كول أوف ديوتي وببجي وغيرها، تبدأ اللعبة بوجود 50 شخص مع مجموعة من الأسلحة والأدوات الحربية يتنافسون فيما بينهم للحصول على لقب الناجي الأخير في اللعبة، كما توجد في اللعبة عملة وهمية تعرف باسم “جواهر فرى فاير” يستخدمها اللاعبون بأكثر من طريقة في شراء أسلحة أو أدوات أو ملابس خاصة بالشخصيات داخل اللعبة كما يمكن شحن جواهر فري فاير في شراء بطاقات لدخول المعارك والحروب ضد الأعداء.

شحن جواهر فري فاير

محبي لعبة فرى فاير بحاجة دائماً إلى وسيلة لشحن الجواهر الخاصة بهم حتى يمكنهم استخدامها في شراء المعدات التي تساعدهم في الفوز وتحقيق لقب الناجي الأخير، لذلك إذا كنت ترغب في زيادة جواهرك في لعبة فرى فاير كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية بالتفصيل حتى تحصل على جواهر إضافية.

خطوات شحن فري فاير

قم بزيارة الموقع الرسمي إلى لعبة فرى فاير وسوف تظهر أمامك نافذة تحتوي على خانتين أحدهما خاصة بنوع الجهاز الذي تستعمله أثناء اللعب سواء موبايل (أندرويد أو ios) أو بلايستيشن أو كمبيوتر، والخانة الأخرى خاصة باسمك داخل اللعبة. قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم اضغط على زر موافق. سوف يتم توجيهك مباشرة إلى نافذة شحن جواهر فري فاير التالية حتى تختار كمية الجواهر التي تريدها من بين 4 خيارات متاحة (1000 جوهرة – 2800 جوهرة – 7500 جوهرة – 13500 جوهرة)، اختر ما تريد ثم اضغط على زر الاستمرار. بعد اختيار كمية جواهر فري فاير التي ترغب بالحصول عليها سوف يتيح لك الموقع اختيار تطوير فرى فاير الذي ترغب به ما بين التطوير المجاني أو التطوير المدفوع مقابل مبلغ من المال، اختر التطوير المجاني حتى يتم توجيهك إلى الخطوة التالية. بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات سوف تظهر أمامك نافذة تأكيدية بها جميع المعلومات التي قمت بإدخالها حتى تتأكد من صحتها قبل الضغط على زر الموافقة وبمجرد التأكد سوف يقوم الموقع بمراجعة البيانات وبعدها سوف يطلب منك إدخال رقم هاتفك حتى يتم إرسال رسالة تأكيدية بتفعيل الطريقة وبعدها سوف يتم إضافة الجواهر إلى حسابك في لعب فري فاير بكل سهولة.

شحن جواهر فري فاير مجاناً

العديد من اللاعبين يرغبون بشجن جواهر فري فاير بشكل مجاني، وللحصول على الجواهر مجاناً يمكنكم متابعة الأحداث والمناسبات الخاصة في بلدك، حيث تعمل اللعبة على إضافة ومنح العديد من اللاعبين جوائز مجانية مثل جواهر فري فاير بشكل مجاني تماماً للاعبين.

ويمكن أيضاً الحصول على الجواهر بشكل مجاني من قبل العديد من المواقع والمدونات التي تخدم اللعبة، حيث يعمل القائمين عليها على توزيع هذه الجواهر مجانا من خلال أي دي اللاعب، ويمكن أيضاً الحصول على شخصية كريستيانو رونالدو بكل سهولة والاستمتاع بسرعة غير مسبوقة.

طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ID

من أسهل طرق شحن الجواهر في لعبة فري فاير هى شحن جواهر فري فاير عن طريق الاي دي حيث يمكن لأحد اصدقائك أن يقوم بشحن حسابك بكل سهولة من خلال رقم معرف اللاعب وهو رقم ID حيث توفر اللعبة رقم لكل لاعب من المشتركين في اللعبة، وبالإمكان اشتراك الأصدقاء في عملية شراء الجواهر وتوزيعها من خلال إرسال هذه الجواهر بعضهم لبعض، وتحقيق المميزات وتقوية الفريق من خلال هذه الجواهر التي يتم شحنها للاعبين.