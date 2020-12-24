نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستقبل التردد الجديد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستقبل التردد الجديد قناة طيور الجنة الشغل الشاغل لبال الآباء والأمهات في هذه الفترة هي تردد قناة طيور الجنة الجديد، حيث أنها انتشرت بفترة ليست بعيدة، ولكنها حازت على أقبال عدد كبير من المشاهدين، لما تقدمه من برامج ممتعة وأناشيد رائعة للأطفال، مما جعلها من أبرز قنوات الأطفال التي تفيد الاطفال علي النايل سات، والتي تهتم كل أسرة بالعالم العربي على معرفة التردد الجديد لها لكي يتابعونها أطفالهم ويستفادوا من برامجها وكل ما تقدمة القناة، وتهتم بتقديم أناشيد وأغاني رائعة وأيضاً برامج متميزة للأطفال لكي يتعلمون منها الكثير من الأمور الجديدة وسلوكيات ممتازة يكتسبها الطفل ليعرف الصح من الخطأ وكيفية التعامل مع الاخرين، ولذا نحن هدفنا دائماً أن نوفر كافة سبل الراحة واهتمينا على أن نوفر لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2020.

نبذة عن قناة طيور الجنة

الجدير بالذكر أن قناة طيور القناة قد تم بثها منذ عام 2008، ومنذ أن بدأت وقد نالت على شهرة كبيرة ونجاح باهر من قبل الأمهات والأطفال وحققت نجاح كبير، وتعدت نسبة المشاهدة لها للملايين من المتابعين يوميا ويزداد البحث عنها، لأنها كانت وقتها أول قناة تلفزيونية تهتم بتقديم برامج وأناشيد وأغاني متخصصة بالأطفال وتعلمهم القيم والاخلاق.

تردد قناة طيور الجنة

أصبح بإمكانك الآن تحديد تردد قناة طيور الجنة الجديد بجهاز الاستقبال المتوفر لديك عن طريق تدوين تردد 11316 للقمر الصناعي نايل سات باستقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، وبمعامل تصحيح الخطأ 2/3.

أو من خلال 11310 باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 وبمعامل تصحيح خطأ 3/4، وبقمر عرب سات تردد 11310 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 وبمعامل تصحيح خطأ 2/3، والان قم بتغيير التردد وتابع قناة طيور الجنة بدون تقطيع او تشويش.