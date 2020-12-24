نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة free fire : طرق تحويل متجرك إلى متجر أمريكي كي تحصل علي العديد من الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة free fire, تعتبر لعبة free fire أحد أحدث الألعاب المطورة التى،يعشقها الجميع وتزايد البحث عن طريقة تحميلها وطريقة أدائها، وكيفية اللعب عليها بكل مهارة وجد، وتدعم هذه اللعبة أجهزة الكمبيوتر والحاسوب، وشركة غرينا هي من قامت بنشر ، وطورت اللعبة من قبل دوت ستوديو، استطاعت هذه اللعبة تحقيق نجاحًا باهرًا في وقت قليل، وتزايد البحث وعدد تنزيل وتحميل اللعبة منذ بداية إصدارها، وتم إصدار لعبة free fire في عام ٢٠١٧.



معلومات عن لعبة free fire

لعبة free fire لعبة إندونيسية الأصل، أي تم إصدارها من قبل أحد الأشخاص الأندلسيين، وهو شخص من أكبر الناشرين للألعاب في الأندلس، وكان الهدف من تلك اللعبة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مجالات الألعاب، وجاءت فكرة اللعبة حول بعض الأشخاص ويتم إنزالهم في جزيرة ومنها يبحثون عن بعض الموارد التي تساعدهم في إنقاذ أنفسهم، ويتجول اللاعبين في الجزيرة بإستخدام بعض السيارات والمركبات التي تساعدهم في التنقل من مكان لآخر، وبعض الدراجات النارية والسيارات المتينة، وبعض المركبات البرمائية التي تتنقل في البر والبحر، وعلى اللاعب أن يتجول في الجزيرة، ويتم اكتشاف الجزيرة من قبل اللاعبين.

طريقة شحن جواهر في فاير مجانًا

العديد من الأشخاص المحترفين في لعبة جواهري فري فاير تمكنوا من شحن اللعبة مجانًا من خلال الid, مطعم طريق استخدام جوجل ، وإذا كنت تريد أن تفعل ذلك عزيزي القارئ عليك اتباع الخطوات الآتية:

تحويل إعدادات جوحل إلى حساب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوفر الحساب الأمريكي العديد من المميزات لتلك اللعبة.

احسب كافة النقاط التي تم تسجيلها من قبل التطبيقات التي تعطي نقاط للمستخدمين.

للدخول على جوجل بلاي استخدم بطاقتك الخاصة، حتى تتحول نقاطك إلى حساب في رصيدك الخاص.

إدخال على عروض جوهري جوجل بلاي.

طرق تحويل متجرك إلى متجر أمريكي

كي تحصل على العديد من الجواهر من لعبة فرى فاير عليك تحويل متجرك إلى متجر أمريكي من خلال الطريقة التالية: