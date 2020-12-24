نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات..سعر ومواصفات هاتف i phone 13 أيفون 13 تكشف عن 3 مفاجآت جميلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف i phone 13 أيفون 13 التي كشفت عنها الجريدة الأمريكية”فوربوس” عن “جون بروسر” المخصص دائما في نقل أخبار شركة أبل الأمريكية، حيث كشفت التسريبات الجديدة لهاتف أيفون 13 العديد من المفاجآت ومن المتوقع أن يكون يقوم الجهاز الجديد بإزالة جميع مشاكل أيفون 12 بكل إصداراته التي تم انطلاقها حديثاً، لذلك نقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني أهم التسريبات التي تم أعلنها من الخبير الأمريكي “بروسر” والذي كشف عن ثلاث مفاجأة في سعر ومواصفات هاتف i phone 13 بإصداراته المتعددة (iPhone 13، iPhone 13 pro، iPhone 13 pro max، iPhone 13 mini).

سعر ومواصفات هاتف i phone 13 أيفون 13



ذكر المتخصص في نقل أخبار شركة أبل الأمريكية أن الهاتف الجديد سيزود بشاشة من نوعية (lpto) والتي تمكن المستخدمين من العرض بدقة وجودة عالية جداً دون أن يكون ذلك علي حساب عمر البطارية، وأكد “بروسر” أن طريقة العرض الجديدة تجعل الهاتف منافس قوي جدا لأجهزة شركة سامسونج المستخدمة لنظام الأندر ويد والتي كانت دائماً تصدر هواتف بقوة بطارية عملاقة.

وجاءت ثاني مفاجأة للهاتف المحمول الجديد iPhone 13 هي نظام الاتصال بشبكات الإنترنت وأي فاي، حيث كشف “بروسر” أن الجهاز الجديد التي يتم إصداره من شركة أبل يحتوي علي خدمة وأي فاي 6 والتي تمكن المستخدمين من استخدام سرعة نت فائقة السرعة حيث تصل زمن نقل البيانات على الهاتف إلي 9.6 ميغابايت في الثانية والتي تجعل المستخدمين لا يمل من طول الانتظار في استخدام شبكات الأنترنت علي الجهاز الجديد.

كما ذكر الخبير “بروسر” أن جهاز أيفون 13 سيكون مزود بذاكرة داخلية كبيرة للغاية كما سيدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلي تزويد الهاتف بتقنيات متطورة للتعرف علي المستخدم عن طريق اللمس، وأما عن التصميم فسيكون مغاير بعض الشي عن الجهاز الأخير أيفون 12 بجميع إصداراته مثل أيفون 12 برو ماكس.

مميزات هاتف أيفون 13

يتميز الهاتف الذكي iPhone 13 بالعديد من المزايا مثل مقامة الهاتف إلي الماء لفترات طويلة ودعم الهاتف إلى جميع شبكات المحمول فضل عن ألية الشحن الذكي وسرعة الإنترنت الفائقة، كما يدعم الهاتف وأي فاي 6 الحديث وقوة الشحن التي تصل إلي 18 ك.ت، كما كشف الخبير الأمريكي أن الهاتف الذي به معالج من نوع apple a14 bionic بدقة 5 نانومتر.

سعر ومواصفات أيفون 131 (iPhone 13)

تقدم شركة أبل الأمريكية 3 أصدارات من هاتف أيفون 13 خلال الفترة المقبلة تأتي أهم مواصفات أيفون 13 بشاشة 6.1 بوصة، وذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، والذاكرة داخلية مختلفة فيوجد أصدارات بها تبدأ من 64 ميغابايت والموقع أن يكون سعر أيفون 13 بهذا الإصدار 800 دولار، كما يوجد إصدار اخر بذاكرة 128 ميغابايت والذي يتوقع سعرة 850 دولارا أمريكي، بالإضافة إلي الإصدار الآخر والذي يحتوي علي ذاكرة داخلية 256 ميغابايت والمتوقع سعره 950 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات أيفون 13 برو (iPhone 13 pro)

لا تختلف شاشة أيفون 13 عن شاشة أيفون 13 برو بحجم 6.1 بوصة ولكن الاختلاف فقد تجده في الذاكرة العشوائية والتي تصل إلي 6 جيجا رام والذاكرة الداخلية والتي تحتوي أيضا علي ثلاث أصدارات الأولي بذاكرة 128 ميغابايت والتي يصل فيها سعر الهاتف 1050 دولار، والإصدار الثاني فنجد به ذاكرة 256 جيجا بايت ويصل سعر هذا الإصدار 1150 دولار أمريكي، أما عن الإصدار الثالث فيحتوي علي ذاكرة داخلية بحجم 512 ميغابايت ويصل سعر هذا الإصدار 1350 دولار أمريكي.

سعر ومواصفات ايفون 13 برو ماكس (iPhone 13 pro max)

يأتي الإصدار الثالث أيفون 13 برو ماكس iPhone 13 pro max بحجم ذاكرة 6.7 بوصة، وذاكرة عشوائية 6 ميغابايت، مع ثلاث أنواع من الذاكرة الداخلية كالتالي:

أيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 128 ميغابايت بسعر 1150 دولار. أيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 ميغابايت بسعر 1250 دولار. أيفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 512 ميغابايت بسعر 1450 دولار.

سعر ومواصفات أيفون 13 منيي (iPhone 13 mini)

تأتي شاشة أيفون 13 مبني بحجم 5.4 بوصة وذاكرة عشوائية 4 ميغابايت، وثلاث إصدارات من الذاكرة الداخلية، الذاكرة الداخلية الأولي 64 ميغابايت ويصل سعر هذا الإصدار 700 دولار أمريكي، الذاكرة الداخلية الثانية 128 ميغابايت ويصل سعر هذا الإصدار 750 دولار أمريكي، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة داخلية 256 ميغابايت ويصل سعر هذا الإصدار 850 دولار أمريكي.

موعد نزول هاتف أيفون 13

متي ينزل هاتف أيفون 13 والذي توقعه الخبير الأمريكي “بروسر” والذي ذكر أن شركة أبل توعدت دائما في إصدار احدث هواتفها الجديدة في مواعيدها المحددة، ونتيجة التغيرات التي حدثت مؤخرا نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا فمن المتوقع أن يتم إصدار الهاتف الجديد في الثالث من شهر سبتمبر من العام الجديد 2021م، ننتظر أراؤكم في هاتف أيفون 13 من حيث سعر ومواصفات iphone 13 وتقيمكم للهاتف.