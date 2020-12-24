نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طرق شحن جواهر فري فاير مجاني free fire 2021..والمميزات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل طرق شحن جواهر فري فاير مجاني، لكي تتمتع بشراء جميع احتياجاتك، لذا نقدم لكم عبر السطور التالية خطوات الحصول على جواهر فري فاير free fire بكل الطرق سواء كانت المدفوعة أو الطرق المجانية التي يبحث عنها الجميع ممن تعلقوا بهذه اللعبة الجديدة المثيرة في كل أحداثها والتي كانت من افضل الألعاب ظهورا في عام 2020، وتحكي قصة هذه اللعبة بداية من تحميلها والبدء في اللعب هي دخول اللاعب في ساحة كبيرة من المعارك يواجهه أكثر من 50 لاعب يسعى للفوز في هذه اللعبة من أن يكون الناجي الوحيد في المعركة.

ولكي يصل إلي الفوز يتطلب منه تواجد معه بعض المهمات مثل الأسلحة والملابس التي تمكنه من فرض السيطرة في هذه اللعبة والتي يصل إليها من خلال تواجد معه العملة والتي تسمى في هذه اللعبة جواهر فري فاير Free fire، لذلك لكي تتمكن من الحصول علي جواهر فري فاير مجاني يجب عليك إتباع بعض الطرق الهامة والتي نقدمها إليكم عبر سلسلة مبسطة من فقرات هذا المقال عبر موقع ثقفني.

أفضل طرق شحن جواهر فري فاير مجاني

لكي تتعرف علي افضل طرق شحن جواهر فري فاير مجاناً يجب عليك التنبيه بعدم إعطاء أي معلومات شخصية إلي المواقع مثل المعلومات البنكية أو معلومات الفيس بوك، حيث يستطيع الراغبين في الاستفادة من جواهر فري فاير Free fire الحصول عليها من خلال بعض المواقع الإلكترونية عن طريق ID الخاص بك عن طريق مشاهدة الفيديوهات أو تحميل البرنامج او ما شابه ذلك، لذا نقدم لكم من خلال الرابط التالي 4 طرق تستخدمها للحصول علي شحن جواهر فري فاير مجانا.



كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا

جاءت أهم طرق شحن جواهر فري فاير والتي يستخدمها الكثيرون من العديد من محترفي لعبة فري فاير هي شحن جواهر فري فاير من خلال ID اللاعب والتي تتم بخطوات بسيطة للغاية وجاءت هذه الخطوات كالتالي:



يجب أن يكون لك حساب علي متجر بلاي وتحويل الحساب إلي أمريكي. القيام بحساب إعداد النقاط التي حصلت عليها نظير كل عملية تنزيل. استخدم بطاقة جوجل لتحويل النقاط التي حصلت عليها. الدخول إلي العروض المخصصة إلي “جواهر فري فاير”. قم بشراء الجواهر من خلال الرصيد التي حصلت عليه.

ولكي تتمكن عزيزي القارئ علي طريق تغيير حساب المتجر الخاص بك إلي أمريكي يمكنك إتمام ذلك من خلال رابط شحن جواهر فري فاير بدون ماستر كارد.

مميزات لعبة فري فاير

يتمكن المستخدمين من تحميل اللعبة علي أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندر ويد.

لعبة فري فاير لا تحتاج مساحة كبيرة علي الهاتف.

سهولة ممارسة اللعبة لكل الفئات العمرية.

لا تتطلب إمكانية عالية علي أجهزة الهواتف الذكية.

جرافيك اللعبة جيد جداً.

طريقة تحميل لعبة فري فاير علي الكمبيوتر

يستطيع المستخدمين تحميل لعبة free fire بكل سهول من خلال الدخول علي موقع فري فاير والضغط علي Garena Free Fire علي جهاز الكمبيوتر ثم الضغط علي save file ستنظر قليلا حتي يتم تحميل اللعبة علي جهاز الكمبيوتر الوقت الذي تستغرقه اللعبة في التنزيل تقريبا 3 دقائق أو حسب سرعة الأنترنت علي جهازك، حيث أن حجم لعبة Garena Free Fire 1.2 ميجا بايت تقريبا، وبعد انتهاء من عملية التحميل تقوم بالضغط علي Run ثم الضغط علي تثبيت الآن.

وفي نهاية مقالتنا نود معرفة استفساراكم عبر التعليقات حول ألية طرق شحن جواهر فري فاير مجاني free fire 2021.