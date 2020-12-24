نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مصر التعليمية الجديد 2021 علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة مصر التعليمية من القنوات المميزة التي يبحث عنها عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في مختلف المراحل التعليمية حيث تعد هذه القناة من أهم القنوات التعليمية التي تقدم مجموعة كبيرة من المعلمين في مختلف المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية ويبحث الكثير من الطلاب عن تردد قناة مصر التعليمية لتنزيلها على قمر نايل سات وتشغيلها ومشاهدة الشروحات المختلفة على جميع المواد الدراسية والحصول على حصص ودروس تعليمية من المنزل بسهولة كبيرة.

تردد قناة مصر التعليمية

وفرت وزارة التربية والتعليم المصرية هذه القناة المميزة ووفرت مجموعة كبيرة من المعلمين لجميع المواد الدراسية على مستويات عالية لكي يقدمون شروحات علي جميع المواد لمختلف المراحل التعليمية مثل المرحلة الابتدائي والمرحلة الإعدادية والثانوية وتوفر القناة مواعيد محددة للدروس ليستطيع الطالب متابعة الشروحات في مواعيد محددة ويستطيع مذاكرة جميع المواد وفهمها من خلال الشروحات الرائعة التي يقدمها المعلمون من خلال قناة مصر التعليمية.

التردد 11747 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب راسي تردد قناة مصر التعليمية 2 التردد 12380 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقى معدل الترميز 27500 ملحوظة: معامل تصحيح الخطأ لقناة مصر التعليمية الاولي والثانية هو 5/6.

تردد قناة مصر التعليمية الجديدة

تعرض قناة مصر التعليمية مجموعة كبيرة من المعلمين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في المناهج التعليمية مما يضمن لجميع الطلاب التفوق في المواد الدراسية وفهم الدروس والمنهج من خلال الشروحات التي يتم تقديمها على قناة مصر التعليمية القناة المفتوحة والتي تعمل بجودة ودقة عرض عالية لكي يستطيع الطالب مشاهدة الشروحات والمذاكرة بسهولة بعد مشاهدة الشروحات التي تقدمها القناة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.