نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة فورت نايت Fortnite الإصدار الأخير والحصول على سكنات مجانا 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة سكنات فورت نايت مجانًا من المعروف في لعبة فورتنايت أن السكنات هي أهم ما يوجد في اللعبة، وأكثر ما يهم اللاعبين في اللعبة وأيضًا هي الشئ الذي تتم المنافسة عليه بين اللاعبين،ولكن في الأغلب معظم هذه السكنات ليست مجانية ويجب الدفع مقابل الحصول عليها وفي هذا المقال سنعرف كيفية الحصول على بعض هذه السكنات وغيرها من الأشياء في اللعبة مجانًا مجانًا Fortnite تحصيل كل الملابس والسكنات والأسلحة في فورتنايت.

سكنات فورت نايت مجانًا

Fortnite في الإصدار الحديث من لعبة فورت نايت يمكن للاعب أن يحصل على سكنات عن طريق إنهاء المهمات الموجودة في اللعبة أسبوعيًا فيفوز بالسكنات مجانًا، ومن بين هذه السكنات توجد أشهر سكنات يتم استخدامها من قبل اللاعبين في لعبة فورت نايت.

لعبة فورت نايت

تعتبر لعبة فورت نايت Fortnite من أكثر الألعاب انتشارًا حول العالم وخاصة في العالم العربي حيث يصل عدد مستخدميها إلى أكثر من ثلاث مليون لاعب، حيث تقوم اللعبة على فكرة التنافس بين الأصدقاء والقيام بعمل مجموعة للعمل على المكسب كي يقوم الجميع بمساعدة بعضهم البعض وتعتبر لعبة مجانية التحميل يمكنك تحملها من خلال السوق الخاص بالموبايل الخاص بك.

أشهر سكنات فورت نايت

سكن Revan: يُعد ضمن أكثر السكنات استخدامًا في لعبة فورت نايت، هذا السكن هو ملابس سوداء اللون ومخصصة للذكور وبها قناع للوجه لونه أرجواني وله عيون مضيئة ومتوهجة. سكن Skull Trooper: يحل في المرتبة الثانية ضمن السكنات الأكثر استخدامًا بين اللاعبين، هو عبارة عن ملابس على شكل هيكل عظمي ومخططة بخطوط بيضاء أو فضية اللون أو زرقاء أو خضراء تُشبه الهيكل العظمي للإنسان، لذا يعرف هذا السكن بالسكلتون لأنه شبيه بالهيكل العظمي، وبه قناع للرأس يُشبه الجمجمة البشرية.

الحصول على سكنات فورت نايت

Fortnite يمكنك الحصول على سكنات جديدة وملابس وأسلحة من خلال مكافأة اللاعبين التي تعطيها لعبة فورت نايت للاعبين الذين قاموا بشراء بطاقات Battle Pass التي يتم شراؤها بعملات تسمى V، وهذه البطاقات تعطيك الكثير من الجوائز في اللعبة.

أين تجد Gold Bars في فورت نايت

يقوم العديد من اللاعبين بشراء عملات ذهبية عن طريق الفيزا أو عن طريق فتح السبائك الذهبية الموجودة داخل الخزائن من خلال الخرائط الموجودة داخل اللعبة يوضح هذا الدليل للاعبين كيفية العثور على جميع الخزائن في Pleasant Park، يمكنك لعب فورت نايت مع الأصدقاء كي تتمكن من الفوز على المنافسين بكل سهولة.

كيفية لعب فورت نايت

يجب عليك تعلم كيفية أختيار السلاح المناسب لك قبل البدء في لعبة فورت نايت حيث تقدم اللعبة عده ألوان تحدد من خلالها قوة السلاح الذي تحمله خلال اللعب حيث تشير هذه الألوان إلى قوة السلاح رمادي ثم أخضر ثم أزرق ثم بنفسجيّ والذهبي ويعتبر الذهبي هو أقواهم يجب عليك حمل أسلحة مختلفة للمسافات القصيرة والطويلة سيساعدك على الفوز بسرعة.