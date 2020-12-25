نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الواتساب الجديد والهواتف التي سيتواقف whatsapp عن العمل فيها نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهواتف التي سيتواقف واتساب عن العمل فيها أعربت مؤسسة “واتس آب” المملوكة لمؤسسة “فيسبوك” عن تعطل تطبيقها للتراسل عن الشغل على ملايين الهواتف القديمة على نطاق العالم العام الآتي، إذ أوقفت المنشأة التجارية مساندتها لمثل تلك الأجهزة المحمولة التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد و iOS وWindows تماما.

تحديث الواتساب الجديد

وفي استمرار وجود أكثر من مليار مستعمل عبر 180 جمهورية، فإن “Whats App” يعتبر واحد من أكثر أنظمة المراسلة التي لها شهرة في الدنيا، إلا أن في هذا العام ، يمكن للملايين من هؤلاء أن يجدوا أنفسهم معزولين، مع إشعار علني من المؤسسة أنها ستتوقف بعد وقت قريب عن مساندة أجهزة محمولة “أندرويد وأجهزة الايفون القديمة.

توقف تطبيق واتساب

خلال عام2020، تم توقف Whats App عن العمل في مجموعة من التليفونات المحمولة، ليس إلا قسم “الأسئلة المنتشرة” في تطبيق المراسلة الموالي لفيسبوك، هنالك العدد الكبير من أجهزة محمولة أندرويد و iOS التي قد لا تتمكن من تشغيل التطبيق لأن المؤسسة قامت بمنع الدعم للإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل وذلك كان اعتبارا من 1 شباط 2020.

كيفية تشغيل حسابين Whats App على جهازك المحمول أندرويد

بالإضافة إلى هذا، أعرب واتس آب في مرة سابقة أنه سيسحب التطبيق من جميع أجهزة محمولة ويندوز وكان من بداية من 31 كانون الأول 2019 وهو نفس الشهر الذي تتم فيه مؤسسة مايكروسوفت مساندتها لنظام التشغيل ويندوز عشرة هاتف محمول الايفون وأضافت المؤسسة أيضا أن التطبيق لم يحتسب متوفرا في متجر مايكروسوفت منذ 1 يوليو 2019.

غير أن، لو كان لديك جهاز محمول ماهر يعمل بنظام ويندوز، ولا ترغب أن تفقد كل محادثاتك ومعلوماتك عقب 31(ديسمبر) 2019، فهناك خيار يمكن لك من تخزين دردشاتك.

افتح الشات التي تود في حفظها، واضغط على Group Info. انقر فوق ” تخزين المحادثة”. ستحصل في أعقاب ذاك على خيار حفظ ملف المحادثة مع أو من دون وسائط. اختر خيارك وقم بتصدير كل الدردشات. أهم WHats App أيضا أن مرسوم إتمام تأييده لهواتف أندرويد و أيفون لن يترك تأثيره على العدد الكبير من الأعضاء.

تطبيق whatsapp