نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إدخال تردد القنوات التعليمية الجديد في مصر مع التحديث 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات التعليمية المصرية ، التي اعلن الدكتور عنها الدكتور طارق شوقي انه لاغني عن القنوات التعليمية وذلك بعد أزمة كرونا وتقليل الاجتماعات بين الطلبة والمدرسين وتم تقليل أيام الدراسة ومع تعليمات الوزير انه لم يتم شرح المناهج في الفصول بل اليوم الدراسي فقط علي المواد الإضافية مثل مواد الحاسب الآلي والمجال الزراعي والصناعي والموسيقي ولذلك سيتم شرح جميع المواد التعليمية للمراحل التعليمية التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي حيث انه تم تنزيل منهج الثانوي العام علي التابلت الخاص بالطالب حيث يتم عمل الاختبارات التجريبية للطالب واختبار نصف ونهاية العام الدراسي، وتم الإعلان عن تردد قنوات الخاصة بوزارة التربية التعليم وهم قناة مصر التعليمية الأولي، وقناة مصر التعليمية الثانية، وتم الإعلان عن التردد الخاص بهم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية، ومن الجدير بالذكر أن القنوات التعليمية مجانية غير مشفرة متاحة لكل الطلاب داخل مصر وخارجها .

تردد قناة مصر التعليمية الأولي والثانية علي النايل سات

يتم بث قناة مصر التعلميه الأولي والثانية علي قنوات التليفزيون المصري أو من خلال القمر الصناعي النايل سات وهي تبث دروس تعليمية للصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، والصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، يتم بث القناة علي التردد التالي

اسم القناة: مصر التعليمية الأولي

التردد : 11747

الترميز 27500

الاسم علي الريسيفر EDU1

الاستقطاب : راسي V

معامل التصحيح والخطأ : 5\6

تردد قناة مصر التعليمية الثانية أو القناة التعليمية مباشر

التردد : 12380

الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي H

تردد قناة مدرستنا علي النايل سات

تبث قناة مدرستنا بث مباشر مع الطلاب والمواد والشرح مجدول بالمواعيد المسبقة مع الشرح التفصيلي للمواد الدراسية كاللغة العربية واللغة الانجليزية ومادة العلوم ومادة الدراسات ومادة الرياضيات لجميع الصفوف التعليمية من الصف الأول الابتدائي إلي الصف الثالث الإعدادي .

اسم القناه : مدرستنا

القمر : القمر الصناعي نايل سات

التردد : 12303

معدل الترميز : 27500

معامل التصحح والخطأ : 5\6

كما ان تلك القنوات التعليمية تبث المواد التعليمية الخاصة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعة